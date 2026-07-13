Δώδεκα πολιτείες προσφεύγουν κατά της εξαγοράς της Warner Bros. από την Paramount

Δώδεκα πολιτείες αμφισβήτησαν τη Δευτέρα την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount, καταθέτοντας αγωγή που υποστηρίζει ότι η συμφωνία-μαμούθ ύψους 81 δισ. δολαρίων θα «εξαλείψει τον ανταγωνισμό» στο Χόλιγουντ και θα απειλήσει θέσεις εργασίας σε ολόκληρη τη βιομηχανία.

Η Γενική Εισαγγελία της Καλιφόρνιας, η οποία ηγείται της προσφυγής, ανέφερε ότι οι πολιτείες ζητούν από τη Warner και την Paramount να μην ολοκληρώσουν τη συγχώνευση «μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία». Σε διαφορετική περίπτωση, ο συνασπισμός των πολιτειών θα καταθέσει αίτημα για προσωρινή δικαστική απαγόρευση.

«Η παράνομη συγχώνευση αυτών των δύο κολοσσών της ψυχαγωγίας θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές, χαμηλότερη ποιότητα και λιγότερο περιεχόμενο για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, πλήττοντας τις κινηματογραφικές αίθουσες, τους διανομείς καλωδιακής τηλεόρασης και τελικά το κοινό σε κάθε σπίτι και κάθε αίθουσα κινηματογράφου στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Ρομπ Μπόντα.

Στην αγωγή συμμετέχουν επίσης η Αριζόνα, το Κολοράντο, το Κονέκτικατ, η Μασαχουσέτη, η Μινεσότα, η Νεβάδα, το Νιου Τζέρσεϊ, το Νέο Μεξικό, η Νέα Υόρκη, το Όρεγκον και η Ουάσινγκτον. Η Paramount, η οποία εξαγοράστηκε από τη Skydance μόλις πέρυσι, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, ενώ η Warner παρέπεμψε την ευθύνη για δηλώσεις στην Paramount.

Η Paramount, η οποία ανήκει πλέον στη Skydance, επιδιώκει να αποκτήσει το σύνολο της Warner. Αυτό θα σήμαινε ότι το HBO Max, δημοφιλείς τίτλοι όπως το "Harry Potter" και ακόμη και το CNN θα βρίσκονταν κάτω από την ίδια ιδιοκτησία με το CBS, το «Top Gun» και την υπηρεσία streaming Paramount+.

Η προσφυγή των πολιτειών μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στα σχέδια της συμφωνίας, τουλάχιστον προσωρινά. Η αντιμονοπωλιακή υπόθεση έρχεται σε κρίσιμη στιγμή για τη συναλλαγή Paramount-Warner, η οποία, μετά από μια πολυσυζητημένη μάχη προσφορών με το Netflix, έλαβε την έγκριση των μετόχων τον Απρίλιο και στη συνέχεια την υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ μόλις τον περασμένο μήνα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν έχει προσφύγει κατά της συμφωνίας. Αντίθετα, εξέδωσε μια ασυνήθιστα εκτενή ανακοίνωση υπέρ της, υποστηρίζοντας ότι η ένωση Paramount και Warner θα «ενισχύσει τον ανταγωνισμό σε ολόκληρο το οικοσύστημα των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, με οφέλη για τους Αμερικανούς καταναλωτές και εργαζόμενους».

Η Paramount έχει αναφέρει ότι έχει λάβει πρόσθετες εγκρίσεις από ρυθμιστικές αρχές σε αρκετές άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Κίνα, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Ωστόσο, άλλες εξετάσεις παραμένουν σε εξέλιξη, όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης.

Η Paramount και η Warner είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι ελπίζουν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία μέσα στο τρίτο τρίμηνο του έτους, δείχνοντας πρόσφατα ότι επιδιώκουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ο χρόνος πιέζει: η Paramount έχει δεσμευτεί να αποζημιώσει τους μετόχους εάν η εξαγορά δεν ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου, καταβάλλοντας επιπλέον 25 σεντς ανά μετοχή για κάθε τρίμηνο καθυστέρησης. Παράλληλα, έχει συμφωνήσει σε τέλος αποχώρησης ύψους 7 δισ. δολαρίων σε περίπτωση ρυθμιστικών εμποδίων.

Συμπεριλαμβανομένου του χρέους, η προτεινόμενη εξαγορά της Warner από την Paramount αποτιμάται σχεδόν στα 111 δισ. δολάρια (ή 31 δολάρια ανά μετοχή), με βάση τον τρέχοντα αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία.

Η Warner και η Paramount υποστηρίζουν ότι η συγχώνευση θα ενισχύσει την ανάπτυξη της βιομηχανίας και θα προσφέρει στους καταναλωτές πρόσβαση σε περισσότερο περιεχόμενο, ιδιαίτερα αν συνδυαστούν οι βιβλιοθήκες του HBO Max και του Paramount+. Ωστόσο, επικριτές έχουν προειδοποιήσει ότι η περαιτέρω συγκέντρωση στον κλάδο θα μπορούσε να περιορίσει τις επιλογές σε μια βιομηχανία που ήδη ελέγχεται από λίγους μεγάλους παίκτες.

Χιλιάδες ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και άλλοι επαγγελματίες του κλάδου έχουν εκφράσει «κατηγορηματική αντίθεση» στη συμφωνία της Paramount, υποστηρίζοντας ότι η περαιτέρω συγκέντρωση θα οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας και λιγότερες επιλογές για δημιουργούς και θεατές. Πολλοί νομοθέτες έχουν επίσης εκφράσει παρόμοιες ανησυχίες.

Οι Δημοκρατικοί έχουν εκφράσει αμφιβολίες για το κατά πόσο οι ρυθμιστικές αρχές υπό την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) θα εξετάσουν τη συμφωνία με αυστηρότητα, καθώς αυξάνονται τα ερωτήματα σχετικά με πιθανές πολιτικές επιρροές.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι η πολιτική δεν θα επηρεάσει τη διαδικασία ελέγχου. Ωστόσο, ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναφερθεί δημόσια στο μέλλον της Warner, παρά το γεγονός ότι αργότερα υποβάθμισε τον ρόλο που είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα διαδραμάτιζε προσωπικά. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος διατηρεί επίσης στενή σχέση με την οικογένεια Έλισον, και ιδιαίτερα με τον ιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, ο οποίος στηρίζει οικονομικά την προσφορά του γιου του για την εταιρεία.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει στραφεί στο CNN, ένα δίκτυο που εδώ και χρόνια αποτελεί στόχο κριτικής από τον Τραμπ και τους συμμάχους του. Το CBS της Paramount έχει ήδη γνωρίσει σημαντικές αναταράξεις και αλλαγές στη συντακτική του ηγεσία μετά την εξαγορά από τη Skydance. Αν ολοκληρωθεί η συγχώνευση με τη Warner, η επιρροή αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί. Αρκετοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δεν έχουν κρύψει την επιθυμία τους για αλλαγές στο CNN υπό την ιδιοκτησία της Paramount, με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να δηλώνει τον Μάρτιο ότι «όσο πιο γρήγορα ο Ντέιβιντ Έλισον αναλάβει αυτό το δίκτυο, τόσο το καλύτερο».

Πηγή: skai.gr

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