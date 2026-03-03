Η QatarEnergy θα σταματήσει την παραγωγή ορισμένων δευτερογενών προϊόντων, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Τρίτη.

«Σε συνέχεια της απόφασης της QatarEnergy να σταματήσει την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και συναφών προϊόντων, η QatarEnergy σταματά την παραγωγή ορισμένων δευτερογενών προϊόντων στο Κατάρ, συμπεριλαμβανομένων της ουρίας, των πολυμερών, της μεθανόλης, του αλουμινίου και άλλων προϊόντων», ανέφερε η εταιρεία στο X.

Αυτό συμβαίνει μετά την ιρανική επίθεση που δέχτηκαν δύο από τις εγκαταστάσεις της στο βόρειο Κατάρ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σημειώνει το Al Jazeera.

