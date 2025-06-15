Επενδυτική στροφή και στα ακίνητα κάνει ο Όμιλος Καστελόριζο μέσα από τη σύσταση της εταιρείας «Καστελόριζο Ανάπτυξη, Κατασκευή και Εκμετάλλευση Ακινήτων ΑΕ», με μετοχικό κεφάλαιο 1.000.000 ευρώ. Στη σύσταση της νέας εταιρείας συμμετείχαν μαζί με τον ιδρυτή και πρόεδρο Αντώνη Σταύρου και η οικογένειά του, σηματοδοτώντας μία διευρυμένη παρουσία στον νέο επιχειρηματικό βραχίονα.

Στην εταιρεία «Μ. Σταύρου Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων ΑΕ», ανήκει το 80% των μετοχών, ενώ το υπόλοιπο 20% ανήκει στην «Καστελόριζο ΑΕ Εκμεταλλεύσεως Εστιατορίων και Τουριστικών Επιχειρήσεων», που αποτελεί και τον βασικό πυλώνα της εστίασης του Ομίλου.

Όπως ανέφερε πρόσφατα, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, ο επικεφαλής του Ομίλου, Αντώνης Σταύρου, το συγκεκριμένο εγχείρημα γίνεται με ίδια κεφάλαια, χωρίς εξωτερικό δανεισμό, με την αρχική επένδυση για την εξαγορά και τα πρώτα έξοδα να υπολογίζονται στα 4 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη υπάρχει τεχνικός σύμβουλος με εμπειρία στον κλάδο των κατασκευών που πλαισιώνει το project της Γλυφάδας. Η τελική υπογραφή της συμφωνίας βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, καθώς ήδη έχουν δοθεί οι προκαταβολές για την απόκτηση του οικοπέδου.

Το πρώτο ακίνητο προβλέπεται να περιλαμβάνει τέσσερις ορόφους και ένα δώμα, με πέντε κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, προσανατολισμένες σε κοινό υψηλής εισοδηματικής στάθμης, σε μία περιοχή που καταγράφει τις υψηλότερες τιμές πώλησης κατοικιών στη χώρα, με μέση ζητούμενη τιμή τα 4.000 ευρώ/τ.μ., σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Spitogatos.

Η είσοδος στον τομέα του real estate πραγματοποιείται, σύμφωνα με τη διοίκηση, με στόχο υψηλότερες και πιο προβλέψιμες αποδόσεις, καθώς στην εστίαση το περιθώριο κέρδους κινείται στο 10-15%, ενώ στις κατασκευές είναι περίπου διπλάσιο. Παράλληλα, υπάρχουν σκέψεις για επέκταση στον τομέα των δεξιώσεων, αλλά και των καταλυμάτων.

Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η αγορά, κατασκευή, ανακαίνιση και αξιοποίηση ακινήτων, τόσο με ιδιόκτητη ανάπτυξη όσο και με αντιπαροχή. Η δραστηριότητα θα καλύπτει οικιστικά και μη οικιστικά έργα, με την έδρα και το επενδυτικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στα νότια προάστια και επιλεκτικά στο κέντρο της Αθήνας.

Η επέκταση στον κατασκευαστικό κλάδο πραγματοποιείται σε μία περίοδο κατά την οποία η δραστηριότητα του Ομίλου Καστελόριζο διατηρεί ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά, με σταθερή παρουσία σε premium σημεία της Αττικής, καθώς το δίκτυο αριθμεί σήμερα 14 καταστήματα. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών του Ομίλου, πέρυσι ανήλθε στα 21,6 εκατ. ευρώ από 19,2 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ για το 2025 ο ρυθμός ανάπτυξης ήδη τρέχει με άνοδο 15%.

Σημειώνεται, ότι στο δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου περιλαμβάνονται το «Ρακί Μεζέ», με υποκαταστήματα σε Καλλιθέα και κέντρο Αθήνας, το εστιατόριο «Kastelorizo Grill», που συστεγάζεται με το «K.Grill Κηφισιάς», το νέο «Καστελόριζο Κηφισιάς» με εκλεκτά κρέατα και χειροποίητες παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και το «K.Grill Βούλας» και το «K.Grill Καλλιθέας». Επίσης, το «Καστελόριζο της Βάρκιζας», οι «Ορίζοντες του Λυκαβητού», το «Ramino Resto», τα «Mezze» με υποκαταστήματα σε Γλυφάδα και κέντρο Αθήνας και η νέα προσθήκη, από τον Μάρτιο, το κατάστημα Ζουμπουρλού 2 στο Σύνταγμα, το δεύτερο του είδους μετά το κατάστημα Ζουμπουρλού 1 στου Ψυρρή.

