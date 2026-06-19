Από την κολακεία στο «προπατορικό αμάρτημα»: Η Μελόνι και η ρήξη με τον Τραμπ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Τζόρτζια Μελόνι ήταν η μοναδική Ευρωπαία ηγέτις που προσκλήθηκε στην ορκωμοσία του το 2025, επενδύοντας σε μια στενή προσωπική σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Παρά τους χαμηλούς τόνους που κράτησε απέναντι στους δασμούς, την Ουκρανία και τη Γάζα, η σχέση της με τον Τραμπ κατέρρευσε μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή τους.

Η υπεράσπιση του Πάπα Λέοντα απέναντι στις επιθέσεις του Τραμπ και η άρνηση της Ρώμης να επιτρέψει τη χρήση βάσης στη Σικελία για τον πόλεμο με το Ιράν θεωρήθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο σημείο καμπής.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να κερδίσει πολιτικά στο εσωτερικό, αλλά κινδυνεύει να χάσει το βασικό αφήγημα ότι αποτελεί τον πιο αξιόπιστο ευρωπαϊκό δίαυλο επικοινωνίας με τον Λευκό Οίκο.



Οι άλλοτε στενές σχέσεις της Τζόρτζια Μελόνι με τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να περνούν βαθιά κρίση, με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν και μια δημόσια αντιπαράθεση που κορυφώθηκε μετά τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον είχε «παρακαλέσει» για μια κοινή φωτογραφία.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε για τη δεύτερη θητεία του το 2025, η Τζόρτζια Μελόνι ήταν η μοναδική Ευρωπαία ηγέτις που είχε προσκληθεί στην τελετή, προαναγγέλλοντας μια «χρυσή εποχή» στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Ρώμης.

Δεκαοκτώ μήνες αργότερα, οι προσωπικές σχέσεις των δύο ηγετών φαίνεται να έχουν διαρραγεί, αφήνοντας τη Μελόνι εκτεθειμένη στη διεθνή σκηνή και θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη στρατηγική της στο εξωτερικό, σύμφωνα με αναλυτές.

Οι εντάσεις ήρθαν στην επιφάνεια με την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, ο οποίος επιβάρυνε την ευρωπαϊκή οικονομία και αναζωπύρωσε το αντιπολεμικό κλίμα στην Ιταλία.

Παρότι πλάνα από τη σύνοδο της G7 αυτή την εβδομάδα έδειχναν ότι ίσως υπήρχε αποκλιμάκωση, η ελπίδα αυτή διαψεύστηκε την Παρασκευή, όταν ο Τραμπ δήλωσε σε ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η Μελόνι τον είχε «ικετεύσει» να φωτογραφηθούν μαζί.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός απάντησε άμεσα, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο ότι επινόησε την ιστορία και προσθέτοντας πως δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό στους αντιπάλους της Δύσης παρά στους παραδοσιακούς συμμάχους της.

«Υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να θυμάται: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε κανέναν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

Η «διπλωματία της κολακείας» με τον Τραμπ απέτυχε

Η σκληρή απάντηση της Μελόνι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε δεκτή θετικά από το μεγαλύτερο μέρος του ιταλικού πολιτικού φάσματος, καθώς οι δηλώσεις Τραμπ θεωρήθηκαν προσβλητικές για την Ιταλία. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρώμη καλείται πλέον να επαναπροσδιορίσει τη στάση της απέναντι στην Ουάσιγκτον και να εγκαταλείψει την πολιτική προσέγγισης που είχε υιοθετήσει η Ιταλίδα πρωθυπουργός απέναντι στον απρόβλεπτο Αμερικανό πρόεδρο.

«Η Μελόνι δεν μπορεί να αλλάζει στάση κάθε φορά που ο Τραμπ προβαίνει σε προσβλητικές δηλώσεις. Πρέπει να αποφασίσει αν θα υιοθετήσει μια λιγότερο συμβιβαστική ή ακόμη πιο σκληρή γραμμή, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες, μεταξύ αυτών ο Καναδάς», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής του Πανεπιστημίου της Μπολόνια, Πιέρο Ινιάτσι.

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι η πρωτοφανής ρήξη αποκαλύπτει την αποτυχία της στρατηγικής που βασιζόταν στη φιλία και την κολακεία προς τον Τραμπ.

Ο πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι σχολίασε χαρακτηριστικά: «Κατάλαβες επιτέλους ότι η συμμαχία με αυτούς τους ανθρώπους στρέφεται εναντίον της Ιταλίας; Τέλος στα καπέλα MAGA και τέλος στις γέφυρες με τον Τραμπ.»

Η κρίση στο Ιράν στρίμωξε τη Μελόνι

Η εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ το 2024 φαινόταν να ανοίγει τον δρόμο για μια ιδιαίτερα στενή σχέση με την Τζόρτζια Μελόνι, μια πολιτική σύμμαχο με παρόμοιες ιδεολογικές αναφορές, η οποία φιλοδοξούσε να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και μια κατά βάση επιφυλακτική Ευρώπη.

Ο Τραμπ δεν έκρυβε τον θαυμασμό του για την Ιταλίδα πρωθυπουργό, την οποία είχε χαρακτηρίσει κατά καιρούς «φανταστική ηγέτιδα», «εξαιρετικό άνθρωπο», «πολύ επιτυχημένη πολιτικό» και «έμπνευση για όλους».

Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε σαρωτικούς δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μελόνι ξεχώρισε για τους χαμηλούς τόνους που κράτησε απέναντί του, υποστηρίζοντας ότι προείχε η διατήρηση της ενότητας της Δύσης απέναντι στους κοινούς αντιπάλους.

Παράλληλα, απέφυγε κάθε δημόσια κριτική προς τον Τραμπ, ακόμη και όταν άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφραζαν ανησυχία για τη στάση του απέναντι στην Ουκρανία και για την απροθυμία του να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ ώστε να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Το «προπατορικό αμάρτημα»

Ωστόσο, ο πόλεμος με το Ιράν και η πρόσφατη δημόσια αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο φαίνεται να έχουν ανατρέψει αυτή τη στρατηγική, αφήνοντας τη Μελόνι πολιτικά εκτεθειμένη τόσο απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους της όσο και στο εσωτερικό της Ιταλίας.

Ωστόσο, ο πόλεμος με το Ιράν έφερε τη Μελόνι σε δύσκολη θέση και η κρίση στις σχέσεις της με τον Τραμπ επιδεινώθηκε σημαντικά τον Απρίλιο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στον Πάπα Λέοντα για την κριτική που είχε ασκήσει στον πόλεμο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός έσπευσε να υπερασπιστεί τον Ποντίφικα, προκαλώντας την οργή του Τραμπ, ο οποίος την κατηγόρησε ότι στερείται πολιτικού θάρρους.

Παράλληλα, η Ρώμη αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση αεροπορικής βάσης στη Σικελία από αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που μετέφεραν οπλισμό για τον πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν είχε ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Αυτό ήταν το προπατορικό αμάρτημα στα μάτια του Τραμπ», σχολίασε ο Φραντσέσκο Γκαλιέτι της εταιρείας πολιτικού κινδύνου Policy Sonar.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μελόνι ενδέχεται βραχυπρόθεσμα να ωφεληθεί πολιτικά στο εσωτερικό, καθώς ο Τραμπ παραμένει ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στην ιταλική κοινή γνώμη. Ωστόσο, κινδυνεύει να χάσει ένα από τα βασικά στοιχεία της πολιτικής της αφήγησης ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους.

«Είναι σαν ένα ισχυρό χαστούκι στο πρόσωπο. Θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη τη στρατηγική της να εμφανίζεται ως η ασφαλέστερη επιλογή για τη διακυβέρνηση της χώρας», υποστήριξε ο αναλυτής.



Πηγή: skai.gr

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