Η Paramount Skydance κατέθεσε αναθεωρημένη προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery (WBD), όπως επιβεβαίωσαν οι δύο εταιρείες την Τρίτη. Η ιδιοκτήτρια του δικτύου CBS πραγματοποιεί μια προσπάθεια της τελευταίας στιγμής για να εμποδίσει το Netflix από το να αποκτήσει το πολυπόθητο στούντιο του Χόλιγουντ.

Η νέα προσφορά είναι υψηλότερη από την προηγούμενη πρόταση της Paramount που ανερχόταν στα 30 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά (συνολικά 108,4 δισ. δολάρια συμπεριλαμβανομένου του χρέους). Αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες δεν έγιναν γνωστές, η κίνηση αυτή έγινε μετά από συνομιλίες μιας εβδομάδας για την αντιμετώπιση των ανησυχιών του διοικητικού συμβουλίου της Warner, το οποίο μέχρι στιγμής προκρίνει τη συμφωνία με το Netflix (27,75 δολάρια ανά μετοχή).

Τα κύρια σημεία της σύγκρουσης

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. συνεχίζει να συνιστά τη συμφωνία με το Netflix, η οποία παραμένει σε ισχύ. Ωστόσο, η Warner έλαβε ειδική άδεια για να διαπραγματευτεί με την Paramount.

Το Netflix έχει το συμβατικό δικαίωμα να «ματσάρει» (να ισοφαρίσει) οποιαδήποτε υψηλότερη προσφορά εντός τεσσάρων ημερών, εάν η Warner κρίνει την πρόταση της Paramount ως ανώτερη.

Η προσφορά του Netflix εξαιρεί τα καλωδιακά δίκτυα της Warner, τα οποία θα αποσχιστούν σε μια νέα εταιρεία, την Discovery Global. Η Paramount, αντίθετα, θέλει να εξαγοράσει ολόκληρο τον όμιλο, θεωρώντας τα καλωδιακά περιουσιακά στοιχεία σχεδόν άχρηστα.

Η Paramount, υπό τον CEO David Ellison, πιέζει τους επενδυτές της Warner να καταψηφίσουν τη συμφωνία με το Netflix στη γενική συνέλευση του Μαρτίου, ενώ προσφέρει να καλύψει και τη ρήτρα αποδέσμευσης (break-up fee) ύψους 2,8 δισ. δολαρίων που θα οφείλει η Warner στο Netflix αν ακυρωθεί η μεταξύ τους συμφωνία.

Όποιος κερδίσει, θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο ενός εκ των ιστορικότερων στούντιο, μαζί με την τεράστια βιβλιοθήκη περιεχομένου και franchise όπως τα "Game of Thrones", "Harry Potter" και την DC Comics.

Πηγή: skai.gr

