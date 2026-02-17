Η Warner Bros Discovery απέρριψε την τελευταία προσφορά εξαγοράς της Paramount Skydance, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή, αλλά δίνει στο στούντιο του Χόλιγουντ προθεσμία επτά ημερών για να επανέλθει με μια καλύτερη συμφωνία για την απόκτηση της ιδιοκτήτριας εταιρείας του HBO Max και του franchise «Harry Potter», ανέφερε η Warner Bros σε ανακοίνωσή της.

Η Paramount προσέγγισε ανεπίσημα τη Warner Bros με μια ακόμη υψηλότερη τιμή, στα 31 δολάρια ανά μετοχή, γεγονός που φαίνεται να δέλεασε το διοικητικό συμβούλιο να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο ανταγωνιστής έχει πλέον προθεσμία έως τις 23 Φεβρουαρίου για να υποβάλει την «τελική και βέλτιστη προσφορά» του, την οποία το Netflix έχει το δικαίωμα να «ματσάρει» βάσει της συμφωνίας συγχώνευσης, ανακοίνωσε η Warner Bros την Τρίτη.

«Για να είμαστε σαφείς, το Διοικητικό μας Συμβούλιο δεν έχει κρίνει ότι η πρότασή σας είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια συναλλαγή ανώτερη από τη συγχώνευση με το Netflix», ανέφεραν ο Πρόεδρος της Warner Bros, Samuel DiPiazza Jr., και ο Διευθύνων Σύμβουλος, David Zaslav, σε επιστολή που εστάλη την Τρίτη στο συμβούλιο της Paramount. «Συνεχίζουμε να συνιστούμε και παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στη συναλλαγή μας με το Netflix».

Ένας ανώνυμος οικονομικός σύμβουλος της Paramount δήλωσε ότι η προσφορά τους θα αυξηθεί στα 31 δολάρια ανά μετοχή εάν η Warner Bros δεχόταν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, και θα μπορούσε να φτάσει ακόμη υψηλότερα, ανέφερε η Warner Bros στην επιστολή, προσθέτοντας ότι αναμένει πλέον μια τελική πρόταση που θα περιλαμβάνει τιμή πάνω από αυτό το ποσό.

Η τρέχουσα προσφορά της Paramount για ολόκληρη την εταιρεία ανέρχεται στα 108,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το Netflix προσφέρει 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για το στούντιο και τις δραστηριότητες streaming.

Ψηφίζεται στις 20 Μαρτίου η συγχώνευση με Netflix

Η Warner Bros, η οποία έχει επανειλημμένα απορρίψει τις προσφορές της Paramount για την εξαγορά ολόκληρης της εταιρείας, προχωρά με την ψηφοφορία για την προσφορά του Netflix ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή για το στούντιο και τις υπηρεσίες streaming. Οι μέτοχοι θα ψηφίσουν στις 20 Μαρτίου για τη συγχώνευση με το Netflix, η οποία θα πραγματοποιηθεί αφού η Warner Bros αποσχίσει τις καλωδιακές δραστηριότητες της Discovery Global (που περιλαμβάνουν τα CNN, TLC, Food Network και HGTV) σε μια ξεχωριστή, εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία.

Η Discovery Global θα μπορούσε να αποτιμηθεί μεταξύ 1,33 και 6,86 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Warner Bros.

Η απόφαση της Warner Bros να ξεκινήσει επαφές με την Paramount, η οποία απαίτησε ειδική άδεια από το Netflix, σηματοδοτεί μια στροφή για το στούντιο.

Οι προηγούμενες προσεγγίσεις της Paramount

Η Paramount είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το συμβούλιο «δεν ασχολήθηκε ποτέ ουσιαστικά» μαζί της σε έξι διαφορετικές προσφορές που έγιναν τις 12 εβδομάδες πριν η Warner Bros ανακοινώσει τη συμφωνία συγχώνευσης με το Netflix στις 5 Δεκεμβρίου. Μια δημόσια εχθρική προσφορά που ξεκίνησε η Paramount λίγες ημέρες αργότερα απορρίφθηκε στα τέλη του ίδιου μήνα.

Η αναθεωρημένη προσφορά της Paramount, η οποία περιλάμβανε προσωπική εγγύηση ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ίδια κεφάλαια από τον ιδρυτή της Oracle, Larry Ellison (πατέρα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Paramount, David Ellison), απορρίφθηκε στις αρχές Ιανουαρίου.

Η κίνηση για έναρξη συνομιλιών με έναν ανταγωνιστή έρχεται επίσης καθώς η Warner Bros αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τον ακτιβιστή επενδυτή Ancora Holdings, ο οποίος έχει χτίσει μερίδιο στην εταιρεία και σχεδιάζει να αντιταχθεί στη συναλλαγή με το Netflix.

Η Paramount πιέζει επίσης για την προσθήκη μελών στο διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros, βάζοντας στο στόχαστρο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pentwater Capital Management, Matt Halbower, ως πιθανό υποψήφιο. Η Pentwater, η οποία κατέχει περίπου 50 εκατομμύρια μετοχές της Warner Bros, υποστηρίζει την προσφορά της Paramount.

«Κάθε ουσιαστικό παράπονο που είχε το συμβούλιο της Warner Bros με την προηγούμενη προσφορά της Paramount έχει απαντηθεί», δήλωσε ο Halbower σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα.

Για να ξεκινήσει συνομιλίες με την Paramount, το συμβούλιο της Warner Bros εξασφάλισε ειδική απαλλαγή από το Netflix. Βάσει της συμφωνίας συγχώνευσης, η Warner Bros μπορεί να διαπραγματευτεί με έναν ανταγωνιστή μόνο εάν το συμβούλιο πιστεύει ότι η προσφορά θα μπορούσε να είναι ανώτερη, ενεργοποιώντας ένα νομικό «παράθυρο» που επιτρέπει περιορισμένες διαπραγματεύσεις παρά τους περιορισμούς στις συνομιλίες.

Το Netflix εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι η συμφωνία έχει φτάσει σε ένα ορόσημο, με τους μετόχους της Warner Bros να πρόκειται να ψηφίσουν τον επόμενο μήνα για τη συγχώνευση.

«Ενώ είμαστε βέβαιοι ότι η συναλλαγή μας παρέχει ανώτερη αξία και βεβαιότητα, αναγνωρίζουμε τη συνεχή απόσπαση προσοχής για τους μετόχους της WBD και την ευρύτερη βιομηχανία ψυχαγωγίας που προκαλείται από τα τεχνάσματα της PSKY», ανέφερε το Netflix.

Την περασμένη εβδομάδα, η Paramount έκανε μια νέα προσπάθεια να κερδίσει τους μετόχους της Warner Bros βελτιώνοντας την προηγούμενη προσφορά της, χωρίς όμως να αυξήσει τη συνολική τιμή των 30 δολαρίων ανά μετοχή. Αντίθετα, η Paramount προσέφερε στους μετόχους της WBD επιπλέον μετρητά για κάθε τρίμηνο που η συμφωνία αποτυγχάνει να κλείσει μετά το τέλος αυτού του έτους, και συμφώνησε να καλύψει τη ρήτρα αποδέσμευσης (breakup fee) ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα όφειλε η ιδιοκτήτρια του HBO στο Netflix αν υπαναχωρούσε.

Ερωτηματικά με τη χρηματοδότηση

Η Warner Bros δήλωσε ότι η τροποποιημένη συμφωνία συγχώνευσης με την Paramount εξακολουθεί να υπολείπεται αυτού που το συμβούλιο θα θεωρούσε «ανώτερη πρόταση».

Η προσφορά της Paramount αφήνει ακόμη άλυτα βασικά ζητήματα, όπως το ποιος θα κάλυπτε μια πιθανή προμήθεια χρηματοδότησης δευτερεύουσας εμπράγματης ασφάλειας (junior lien) ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων, τι συμβαίνει εάν η δανειακή χρηματοδότηση αποτύχει και εάν η χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια, υποστηριζόμενη από τον κύριο χορηγό Larry Ellison, είναι πλήρως εξασφαλισμένη, έγραψε το συμβούλιο της Warner.

Η επιστολή σημείωσε ότι ενώ η Paramount υποστήριξε ότι οι ανησυχίες χρηματοδότησης «δεν είναι σοβαρές» δεδομένου του «προσωπικού πλούτου του κύριου χορηγού σας και της αξιοπιστίας των δανειστριών τραπεζών σας», τα προσχέδια των συμφωνιών απαιτούν πλέον ότι, εάν η δανειακή χρηματοδότηση καταστεί μη διαθέσιμη, πρέπει να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα ίδια κεφάλαια για να διασφαλιστεί ότι η συναλλαγή μπορεί ακόμα να κλείσει.

Η Ancora, η οποία κατέχει μερίδιο αξίας σχεδόν 200 εκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το συμβούλιο της Warner Bros δεν συμμετείχε επαρκώς σε συνομιλίες με την Paramount Skydance για την ανταγωνιστική προσφορά για ολόκληρη την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών περιουσιακών στοιχείων όπως το CNN και το TNT.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.