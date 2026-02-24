Η ασφάλεια εφοδιασμού φυσικού αερίου και η διατλαντική συνεργασία στον ενεργειακό τομέα βρίσκονται στο επίκεντρο της ημερίδας Transatlantic Gas Security Summit, η οποία πραγματοποιείται στην Ουάσιγκτον.

Στο φόρουμ συμμετέχουν εκπρόσωποι από 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Σερβία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Πολωνία, η Λιθουανία και η Κροατία, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στις προκλήσεις και στις προοπτικές ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο της ημερίδας συμμετέχει η ONEX Shipyards & Technologies Group, με αποστολή υπό τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, Πάνος Ξενοκώστας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα εξετάζεται, μεταξύ άλλων, ο ρόλος της ναυπηγικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, με έμφαση στα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και στις πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU).

Αύριο, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ONEX Shipyards & Technologies και του ομίλου Hanwha Power Systems. Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστούν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων στους τομείς της ενέργειας και της ναυπηγικής. Όπως αναφέρεται από αρμόδιες πηγές, η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για περαιτέρω συνεργασίες, με έμφαση στην ανάπτυξη και υποστήριξη έργων ενεργειακών υποδομών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

