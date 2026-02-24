Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ για στρατηγικές επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας για τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών, με βάση τους στόχους της συμφωνίας για καθαρή βιομηχανία. Οι ενισχύσεις θα διατίθενται μέσω άμεσων επιχορηγήσεων και φορολογικών πλεονεκτημάτων και θα είναι ανοικτές σε επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς είναι σύμφωνο με το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της συμφωνίας για καθαρή βιομηχανία (CISAF), το οποίο είχε εγκριθεί τον Ιούνιο του 2025, και ότι οι ενισχύσεις είναι αναγκαίες και αναλογικές για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών.

Το CISAF επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίζουν στρατηγικές επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες, παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών και απανθρακοποίηση βιομηχανικών διαδικασιών, με στόχο την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

