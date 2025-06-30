Η Hewlett Packard Enterprise και η Juniper Networks σε συμφωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Η Hewlett Packard Enterprise και η Juniper Networks ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέληξαν σε συμφωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ («DOJ») η οποία, υπό την προϋπόθεση της δικαστικής έγκρισης, επιλύει την αγωγή του DOJ που αμφισβητεί την εξαγορά της Juniper από την HPE και ανοίγει το δρόμο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

«Η συμφωνία μας με το DOJ ανοίγει το δρόμο για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Juniper Networks από την HPE και διατηρεί τα οφέλη της αρχικής συμφωνίας για τους πελάτες και τους μετόχους μας, ενώ παράλληλα δημιουργεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά δικτύωσης.», δήλωσε ο Antonio Neri, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της HPE. «Για πρώτη φορά οι πελάτες θα έχουν, πλέον, μια σύγχρονη εναλλακτική λύση αρχιτεκτονικής δικτύου που μπορεί να υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαιτήσεις των φορτίων εργασίας AI. Ο συνδυασμός της HPE Aruba Networking και της Juniper Networks θα προσφέρει στους πελάτες ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο ασφαλών, AI-native λύσεων δικτύωσης και θα επιταχύνει τη δυνατότητα της HPE να αναπτυχθεί στους τομείς των AI data center, των παρόχων υπηρεσιών και του cloud.»

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο συνδυασμός των λύσεων της HPE και της Juniper αναμένεται να οδηγήσουν σε ταχύτερη αναβάθμιση στο δικτυακό hardware, τα συστήματα και το software δικτύωσης, για να καλύψουν τις ολοένα και πιο σύνθετες ανάγκες συνδεσιμότητας των πελατών. Αυτή η νέα εναλλακτική σε σχέση με τις υπάρχουσες λύσεις δικτύωσης αλλάζει θετικά τη δυναμική στην αγορά και παρέχει στους πελάτες μεγαλύτερη ευελιξία, επιλογές και ταχύτερη απόσβεση. Σε συνδυασμό με τις καινοτόμες λύσεις της HPE στο hybrid cloud, το storage, το compute και το software, οι πελάτες δικτύωσης θα έχουν πλέον μια ακόμη επιλογή για να επιταχύνουν και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες για την υιοθέτηση του AI.

«Αυτό σηματοδοτεί ένα συναρπαστικό βήμα προς τα εμπρός για την ικανοποίηση μιας κρίσιμης ανάγκης των πελατών - ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο σύγχρονων, ασφαλών λύσεων δικτύωσης για τη σύνδεση των οργανισμών τους και την παροχή λύσεων για hybrid cloud και AI.», δήλωσε ο CEO της Juniper Networks, κος Rami Rahim. «Ανυπομονούμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συναλλαγή και να μετατρέψουμε το κοινό μας όραμα σε πραγματικότητα για τους πελάτες των επιχειρήσεων, των παρόχων υπηρεσιών και του cloud».

Στις 9 Ιανουαρίου 2024, η HPE ανακοίνωσε τη συμφωνία της για την εξαγορά της Juniper σε μια συναλλαγή με μετρητά έναντι 40,00 δολαρίων ανά μετοχή, που αντιπροσωπεύει αξία ιδίων κεφαλαίων περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία καλύπτει τις ανησυχίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διατηρώντας παράλληλα τη συνολική αξία της συναλλαγής για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους μετόχους της HPE. Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η HPE συμφώνησε να πουλήσει το τμήμα Instant On για campus και branches επιχειρήσεων. Μετά το κλείσιμο της συμφωνίας, η HPE θα διευκολύνει την περιορισμένη πρόσβαση στην προηγμένη τεχνολογία Mist AIOps της Juniper.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.