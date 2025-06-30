Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως υπάρχει αγοραστής για το TikTok και ανακοινώσεις θα γίνουν σε «περίπου δύο εβδομάδες». «Έχουμε αγοραστή για το TikTok. Νομίζω ότι θα χρειαστώ μάλλον την έγκριση της Κίνας και νομίζω ότι ο πρόεδρος Σι θα την δώσει» ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Fox News.

Σε ερώτηση για το ποιος θα είναι ο αγοραστής, ο Τραμπ είπε: «Θα σας πω σε περίπου δύο εβδομάδες». «Πρόκειται για μια ομάδα πολύ πλούσιων ανθρώπων», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Σημειώνεται πως έχουν περάσει περίπου πέντε μήνες από όταν τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για την απαγόρευση της δημοφιλούς κινεζικής πλατφόρμας στις ΗΠΑ, εκτός αν πωλούνταν η πλατφόρμα από τη μητρική της εταιρεία, ByteDance, που έχει έδρα την Κίνα. Αλλά χάρη στις υποσχέσεις του Τραμπ να μην εφαρμόσει τον νόμο, στο TikTok έπεσε μαύρο μόνο για 14 ώρες τον Ιανουάριο.

Ο Τραμπ υπέγραψε τρία διατάγματα για την καθυστέρηση της εφαρμογής της απαγόρευσης. Καθώς πλησίαζε η προθεσμία της 19ης Ιουνίου για την επιβολή του νόμου περί πώλησης ή απαγόρευσης, ο Τραμπ έδωσε στο TikTok παράταση 90 ημερών. Η προθεσμία για τη μητρική της εταιρεία, ByteDance, να παραδώσει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της TikTok στις ΗΠΑ λήγει πλέον στις 17 Σεπτεμβρίου.

Η καθυστέρηση δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με τη συμφωνία που θα διασφαλίσει το μέλλον της πλατφόρμας στις ΗΠΑ. Η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει εκφράσει δημοσίως τη συμφωνία της για την πώληση και το μόνο που έχει αναφέρει είναι πως οποιαδήποτε συμφωνία δεν πρέπει να περιλαμβάνει τον αλγόριθμο του TikTok, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως η… μυστική συνταγή της εφαρμογής.

Τον Απρίλιο, μια συμφωνία που θα μετέφερε τον πλειοψηφικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της TikTok στις ΗΠΑ σε αμερικανική ιδιοκτησία, είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Ωστόσο, κατέρρευσε μετά την ανακοίνωση των πρόσθετων δασμών από τον Τραμπ στην Κίνα, αναγκάζοντας τον πρόεδρο να ανακοινώσει άλλη μια καθυστέρηση 75 ημερών για να διατηρήσει τη λειτουργία της εφαρμογής στις ΗΠΑ.

«Υπάρχουν βασικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. Οποιαδήποτε συμφωνία θα υπόκειται σε έγκριση σύμφωνα με την κινεζική νομοθεσία», δήλωσε η ByteDance αφού η δασμολογική πολιτική του Τραμπ σταμάτησε την πρόοδο της συμφωνίας τον Απρίλιο.

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε πέρυσι τον νόμο για την πώληση ή την απαγόρευση που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου. Το TikTok βγήκε για λίγο εκτός λειτουργίας, προκαλώντας την κατακραυγή των δημιουργών, αλλά επέστρεψε γρήγορα αφού ο Τραμπ υπέγραψε το πρώτο του διάταγμα που καθυστέρησε την εφαρμογή της απαγόρευσης κατά 75 ημέρες. Ήταν μια από τις πρώτες του πράξεις ως πρόεδρος, που έγινε με την ελπίδα να επιτευχθεί μια συμφωνία για να παραμείνει η εφαρμογή «ζωντανή».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.