Metron: Με νέες επενδύσεις ενισχύει τη θέση της στην ελληνική αλλά και διεθνή αγορά

Χρονιά ορόσημο για τη βιομηχανία ανελκυστήρων από τις Σέρρες Metron είναι το 2025, καθώς γιορτάζει τα 30 χρόνια λειτουργίας της, έχοντας τη δεύτερη γενιά της οικογένειας Σάνδρου στο «τιμόνι» της.

Το στρατηγικό πλάνο για το 2025 περιλαμβάνει την ενίσχυση της παγκόσμιας παρουσίας με την είσοδο σε νέες αγορές, εκτός Ευρώπης και την περαιτέρω υποστήριξη των συνεργατών της εταιρείας με καινοτόμα εργαλεία και προϊόντα.

Από την ίδρυσή της το 1995 από τον Ιωάννη Σάνδρο μέχρι και σήμερα, η Metron έχει εξελιχθεί σε μια βιομηχανία ανελκυστήρων που ταξιδεύει την Ελλάδα σε 50 χώρες και 5 ηπείρους. Ο εορτασμός των τριών δεκαετιών συμπίπτει με την ολοκλήρωση ενός επενδυτικού πλάνου ύψους 8 εκατ. ευρώ το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό και αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο co-CEO Βασίλης Σάνδρος σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο εργοστάσιο ανελκυστήρων στις Σέρρες, η επένδυση αφορά στην επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων από τα 15.000 τ.μ. σε 18.000 τ.μ, στην απόκτηση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, σε κτήριο logistics, ρομποτικά συστήματα, καθώς επίσης και στην αλλαγή ERP συστήματος. Με την ολοκλήρωση της νέας επένδυσης, η παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου στις Σέρρες θα αυξηθεί κατά 30%. Σήμερα η εταιρεία μπορεί να παράγει το χρόνο 1.500 ολοκληρωμένα συστήματα ανελκυστήρων ενώ η δυναμικότητά της θα ξεπεράσει τα 4.000 projects ετησίως (ολοκληρωμένα συστήματα και μέρη συστημάτων).

Την ίδια ώρα, στις προτεραιότητες της διοίκησης περιλαμβάνεται η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στις διεθνείς αγορές από όπου προέρχονται τα 2/3 του τζίρου της. Ξεκινώντας από ένα μικρό μηχανουργείο στη Νιγρίτα Σερρών το 1995, η Metron διαθέτει πλέον μία θυγατρική εταιρεία και δύο γραφεία στη Γερμανία και μία θυγατρική στην Πολωνία. Σύμφωνα με την Co-CEO της εταιρείας 'Αννα Σάνδρου, πάνω από το 70% των πωλήσεων της Metron προέρχεται από εξαγωγές. Στόχος της διοίκησης είναι το επόμενο διάστημα να αναπτύξει την αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ μεγάλο στοίχημα αποτελεί η διείσδυση της εταιρείας στην αγορά των ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη Βόρεια Αμερική όπου επιδιώκεται η μειοψηφική συμμετοχή σε νέα εταιρεία στον Καναδά. Πιο δυνατές αγορές θεωρούνται η Τσεχία, η Σλοβακία και η Πολωνία, ενώ στο top5 με τις καλύτερες επιδόσεις συγκαταλέγονται Ισραήλ και ΗΑΕ

Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη το 2024 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 21,7 εκατ. ευρώ με περιθώριο EBITDA 10%. Το 2025 προβλέπεται αύξηση του κύκλου εργασιών στα 25 εκατ. ευρώ και περιθώριο EBITDA στο 12%. Στόχος της διοίκησης, με την ολοκλήρωση της επένδυσης, είναι ο τζίρος της εταιρείας να αγγίξει τα 35 εκατ. ευρώ το 2030.

Στα άμεσα σχέδια της διοίκησης, σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, περιλαμβάνονται, η επέκταση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη αλλά και η δημιουργία νέων γραφείων στην Αθήνα. Με στόχο τη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος, η Metron δρομολογεί επένδυση σε φωτοβολταϊκά συστήματα που θα τοποθετηθούν στη στέγη του εργοστασίου. Σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ για φ/β 200 kw, με εκτιμώμενο κόστος 200.000 με 250.000 ευρώ.

Εστιάζοντας στην ελληνική αγορά η κυρία Σάνδρου υπογράμμισε ότι παρουσιάζει πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης για τον κλάδο των ανελκυστήρων ενώ τόνισε ότι η εμπιστοσύνη των συνεργατών της εταιρείας αποτυπώθηκε με την καταγραφή αύξησης του τζίρου κατά 20% και των παραγγελιών κατά 40%, αποτέλεσμα 30 χρόνων ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης.

Την περίοδο 2021-2024 η Metron δημιούργησε 128 νέες θέσεις εργασίας. Απασχολεί συνολικά 266 άτομα. Το 82% των εργαζομένων προέρχεται από τον Νομό Σερρών, ενώ το 50% των διευθυντικών θέσεων κατέχουν γυναίκες. Ερωτηθείσα σχετικά με την εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού, η κ. Σάνδρου ανέφερε ότι η βιομηχανία ανελκυστήρων αντιμετωπίζει προκλήσεις, με την πιο σημαντική να είναι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, ιδιαίτερα στους τομείς των τεχνικών και της παραγωγής. Στη Metron, σύμφωνα με την κυρία Σάνδρου, η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η συνεχής επένδυση στην εκπαίδευση και εξέλιξη των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προσφέρει προγράμματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης στο προσωπικό.

