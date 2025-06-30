RTL-Sky: Η τηλεοπτική συγχώνευση της δεκαετίας

Το RTL ανατρέπει τις ισορροπίες στην ευρωπαϊκή τηλεοπτική αγορά, καθώς προχωρά στην εξαγορά του συνδρομητικού Sky Deutschland έναντι 150 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτήν την κίνηση, ο γερμανικός όμιλος φιλοδοξεί να ενισχύσει την παρουσία του στον ανταγωνιστικό χώρο των υπηρεσιών streaming, στοχεύοντας ευθέως σε κολοσσούς όπως το Netflix και το Amazon Prime.

Τα επόμενα βήματα υπό το μικροσκόπιο της Ε.Ε.

Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον λάβει το "πράσινο φως" από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επιβλέπει αυστηρά το δίκαιο του ανταγωνισμού. Σήμερα, το Sky ανήκει στην αμερικανική Comcast. Το συνολικό τίμημα αποτιμάται σε 150 εκατομμύρια ευρώ "μετρητά", ενώ εξετάζονται επιπλέον παροχές, που θα εξαρτηθούν από την πορεία της μετοχής του RTL — αξίζει να σημειωθεί ότι με την ανακοίνωση της συμφωνίας η μετοχή εκτοξεύθηκε κατά 13%.

Ο ρόλος των ισχυρών brand στη νέα εποχή

Κεντρικό ρόλο στην απόκτηση του Sky διαδραματίζει η δημοφιλής πλατφόρμα streaming Wow. Τόσο το Sky όσο και το Wow βασίζονται σε συνδρομητική βάση, την ώρα που το RTL αντλεί έσοδα πρωτίστως από διαφημίσεις. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του RTL αγγίζει τα 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το Sky προσεγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια. Σε δηλώσεις του, ο Τόμας Ράμπε, επικεφαλής του ομίλου Bertelsmann, υπογραμμίζει τη σημασία του brand name του Sky, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα στην ευρωπαϊκή αγορά αθλητικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Η ιστορία του Sky ξεκινά από το συνδρομητικό Premiere, με επιδίωξη να κυριαρχήσει στον χώρο μέσω του επιχειρηματία Λέο Κιρχ, αλλά χωρίς την αναμενόμενη οικονομική επιτυχία.

Αναδιαμορφώσεις στη γερμανική τηλεοπτική αγορά

Το Sky απέκτησε ισχυρή ταυτότητα στον χώρο, κυρίως χάρη στα τηλεοπτικά δικαιώματα της Bundesliga. Παρ’ όλα αυτά, η σκληρή ανταγωνιστική πίεση οδήγησε σε οικονομικά προβλήματα και τελικά σε εξαγορά από την Castcom, ενώ τη σεζόν 2021/2022, έχασε τα δικαιώματα του γερμανικού πρωταθλήματος από τη νέα πλατφόρμα DAZN.

Σήμερα, το Sky επιστρέφει δυναμικά, διατηρώντας τα περισσότερα τηλεοπτικά δικαιώματα της πρώτης και το σύνολο της δεύτερης κατηγορίας της Bundesliga, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία ιστορικών ομάδων όπως η Χέρτα Βερολίνου, η Νυρεμβέργη, η Σάλκε και η Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Το RTL, από την άλλη, συνεχίζει να επενδύει σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα όπως η Formula 1, το τένις και το γκολφ. Με τη νέα στρατηγική συνεργασία με το Sky, προδιαγράφεται αύξηση των μεταδόσεων ποδοσφαίρου και διείσδυση σε σημαντικές διοργανώσεις, όπως η αγγλική Premier League και το Europa League. Το νέο σχήμα έχει ήδη ανακοινώσει επενδύσεις της τάξης των 2,5 δισεκατομμυρίων ετησίως σε νέο περιεχόμενο.

Συνέργειες και ανησυχίες για τον εργασιακό τομέα

Ο Τόμας Ράμπε εκτιμά πως το Sky παρουσίαζε ελλείμματα τα τελευταία χρόνια, αλλά φέτος αναμένονται κέρδη. Επίσης, διαβλέπει συνέργειες μεταξύ των δύο ομίλων, όχι αποκλειστικά σε δημοσιογραφικό επίπεδο. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο καταργήσεων θέσεων εργασίας, κάτι που προκαλεί ανησυχία στους εργαζόμενους του Sky, ιδιαίτερα στην ακριβή πόλη του Μονάχου. Η Γερμανική Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (DJV) εκφράζει φόβους για απώλειες θέσεων, ειδικά στον τομέα της αθλητικής ενημέρωσης. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ράμπε, πάντως, θα βρεθούν καλές λύσεις.

Ο υπουργός Πολιτισμού Βόλφραμ Βέιμερ χαρακτήρισε τη συγχώνευση «μία καλή είδηση» για το γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, σημειώνοντας πως «χρειαζόμαστε ένα αντίπαλο δέος στις αμερικανικές πλατφόρμες που κυριαρχούν σήμερα».

Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

Πηγή: Deutsche Welle

