Η Google και η Disney κατέληξαν σε συμφωνία για την επαναφορά των ESPN και ABC στο YouTube TV

Η Alphabet και η Disney ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι κατέληξαν σε συμφωνία για την επαναφορά του περιεχομένου των ABC και ESPN στο YouTube TV της Google, σύμφωνα με το CNBC.

Η συμφωνία ήρθε μετά από μια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο εταιρειών που ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου. Το αδιέξοδο είχε ως αποτέλεσμα πολλές ζωντανές αθλητικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων αγώνων κολεγιακού ποδοσφαίρου και δύο αγώνων Monday Night Football, να κοπούν από το YouTube TV.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι καταλήξαμε σε συμφωνία με την Disney, η οποία διατηρεί την αξία των υπηρεσιών μας για τους συνδρομητές μας και τη μελλοντική ευελιξία των προσφορών μας», ανέφερε το YouTube σε ανακοίνωσή του. «Οι συνδρομητές θα δουν τα κανάλια ABC, ESPN και FX να επιστρέφουν στις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστούμε τους συνδρομητές μας για την υπομονή τους, καθώς διαπραγματευόμασταν εκ μέρους τους».

Οι συμπρόεδροι της Disney Entertainment, Alan Bergman και Dana Walden, μαζί με τον πρόεδρο του ESPN, Jimmy Pitaro, δήλωσαν σε ανακοίνωση ότι η συμφωνία αντικατοπτρίζει «τον τρόπο με τον οποίο το κοινό επιλέγει να παρακολουθεί» ψυχαγωγικές εκπομπές.

«Είμαστε ευτυχείς που τα δίκτυά μας αποκαταστάθηκαν εγκαίρως, ώστε οι φίλαθλοι να απολαύσουν τις πολλές εξαιρετικές επιλογές προγραμμάτων αυτό το Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένου του κολεγιακού ποδοσφαίρου», δήλωσαν.

Περισσότερα από 20 κανάλια που ανήκουν στη Disney αφαιρέθηκαν από το YouTube TV, το οποίο πρόσφερε στους συνδρομητές του πίστωση 20 δολαρίων αυτή την εβδομάδα λόγω της διαμάχης. Εκτός από τα ABC και ESPN, άλλα δίκτυα που δεν ήταν διαθέσιμα ήταν τα FX, NatGeo, Disney Channel και Freeform.

Το κύριο σημείο διαφωνίας μεταξύ των δύο εταιρειών ήταν το ποσό που χρεώνει η Disney στο YouTube TV για τα δίκτυά της. Το πιο πολύτιμο κανάλι της Disney, το ESPN, χρεώνει πάνω από 10 δολάρια το μήνα ανά συνδρομητή, ένα ποσό υψηλότερο από οποιοδήποτε άλλο δίκτυο στις ΗΠΑ, όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως από το CNBC.

