Κατά περίπου 1,54 φορές υπερκαλύφθηκε η ζήτηση για το ομόλογο της Lamda Development, με τη συνολική έγκυρη ζήτηση να φτάνει τα 768,9 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε ανακοίνωσή της.

Συνολικά διατέθηκαν 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη, με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.

Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,80% και το επιτόκιο των ομολογιών σε 3,80% ετησίως.

Οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 440.000 ομολογίες (88% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, και β) 60.000 ομολογίες (12% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.

Η ανακοίνωση της Lamda

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 14.11.2025, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €768,9 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά περίπου1,54 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,80% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,80% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 440.000 Ομολογίες (88% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 60.000 Ομολογίες (12% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.



Πηγή: skai.gr

