ΗΠΑ: Απώλειες 9 δισεκ. δολαρίων κατέγραψε η Ταχυδρομική Υπηρεσία (USPS)

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USPS) ανακοίνωσε ότι εξετάζει νέες διοικητικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, μετά την καταγραφή ετήσιων απωλειών ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μείωση αυτή είναι ελαφρώς χαμηλότερη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ο νέος Γενικός Διευθυντής Ταχυδρομείων, Ντέβιντ Στάινερ, τόνισε ότι η USPS πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική, επισημαίνοντας παράλληλα ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική, συστημική ανισορροπία μεταξύ εσόδων και κόστους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Για να αποκαταστήσουμε τις οικονομικές ανισορροπίες θα πρέπει να αναζητήσουμε νέες ευκαιρίες για έσοδα και αλλαγές στη δημόσια πολιτική ώστε να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό μοντέλο μας».

Η USPS είχε σημειώσει απώλειες 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το προηγούμενο οικονομικό έτος, ενώ από το 2007 μέχρι σήμερα οι συνολικές ζημίες ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια, παρά τις σημαντικές αναδιαρθρώσεις και τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί.

Πηγή: skai.gr

