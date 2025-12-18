Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς της AXIA και τη συνταξιοδότηση του Chief Risk Officer (CRO) του Ομίλου, η Alpha Bank, σε συνέχεια των στοχευμένων οργανωτικών αλλαγών που ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο, προχωρά σε περαιτέρω ενίσχυση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Οι αλλαγές αυτές ενδυναμώνουν περαιτέρω την ικανότητά της για βιώσιμη ανάπτυξη, ισχυροποιημένη διαχείριση κινδύνων και βέλτιστη αξιοποίηση νέων ευκαιριών για τη δημιουργία αξίας.

Καθώς η Alpha Bank εισέρχεται στην επόμενη φάση της στρατηγικής της πορείας, ανακοίνωσε το καλοκαίρι μείζονες αλλαγές στην Εκτελεστική της Επιτροπή. Οι νέες διοικητικές και οργανωτικές παρεμβάσεις που ανακοινώνονται ενισχύουν περαιτέρω τη φιλοδοξία της για βελτίωση των επιδόσεων, επιτάχυνση της ανάπτυξης και μεγιστοποίηση της αξίας για τους Μετόχους, τους Πελάτες και την Οικονομία.

Ορισμός νέων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δημιουργία αυτόνομου τομέα Investment Banking

Η Alpha Bank προχωρά στη δημιουργία αυτόνομου τομέα Investment Banking στο ανώτατο οργανωτικό της επίπεδο, ενσωματώνοντας την AXIA, την Alpha Finance και τις υφιστάμενες δραστηριότητες Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας σε μία ενιαία και ολοκληρωμένη πλατφόρμα.

Ο Γιώργος Λινάτσας ορίζεται Chief of Investment Banking και γίνεται μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, αναφερόμενος απευθείας στον CEO. Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη συμβουλευτική και την επενδυτική τραπεζική, ο κ. Λινάτσας θα ηγηθεί της ενοποιημένης πλατφόρμας, διασφαλίζοντας την ομαλή ενσωμάτωση, ενδυναμώνοντας τον στρατηγικό διάλογο με κορυφαίους Πελάτες και αξιοποιώντας την πλήρη δυναμική των υπηρεσιών που προσφέρει ο Όμιλος στους τομείς των συμβουλευτικών υπηρεσιών, των κεφαλαιαγορών και των χρηματοδοτικών λύσεων.

Αυτή η νέα δομή, αναδεικνύει την Alpha Bank σε ηγετική θέση στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή της δυνατότητα να υποστηρίζει εταιρικούς πελάτες και επενδυτές.

Νέος Chief Risk Officer

Με την αποχώρηση του Σπύρου Ανδρονικάκη, μετά από μία δεκαετή προσφορά ως Chief Risk Officer της Τράπεζας, η Alpha Bank προχωρά σε ανανέωση της ηγεσίας στη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων. Ο Κωνσταντίνος Σαραφόπουλος ορίζεται Chief Risk Officer (CRO) και γίνεται μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, αναφερόμενος στον CEO του Ομίλου.

Ο κ. Σαραφόπουλος διαθέτει ισχυρή τεχνική κατάρτιση, σφαιρική και τεκμηριωμένη κρίση, καθώς και βαθειά κατανόηση των αγορών και των τραπεζικών κινδύνων. Συνδυάζει αυστηρή προσήλωση στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Δεύτερης Γραμμής Άμυνας με ουσιαστική και εποικοδομητική συμβολή στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους. Η εμπειρία και η αξιοπιστία του στις σχέσεις με τις Εποπτικές Αρχές και το Διοικητικό Συμβούλιο ενισχύουν περαιτέρω το πλαίσιο διακυβέρνησης κινδύνων της Τράπεζας.

Η Alpha Bank εκφράζει τις ειλικρινείς της ευχαριστίες προς τον κ. Ανδρονικάκη για τον επαγγελματισμό, την ηγεσία και την καθοριστική συμβολή του στην επιτυχή πορεία της Τράπεζας μέσα στις εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, και των διαδοχικών φάσεων μετασχηματισμού. Ο κ. Ανδρονικάκης θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον Όμιλο από τον ρόλο του συμβούλου για το προσεχές διάστημα, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την ομαλή μεταλαμπάδευση της θεσμικής γνώσης, κατά τη μεταβατική περίοδο.

Ενίσχυση της διακυβέρνησης μέσω διαχωρισμού Πιστοδοτήσεων και Κινδύνων

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για ενίσχυση της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της κανονιστικής ευθυγράμμισης, η Alpha Bank προχωρά στον οργανωτικό διαχωρισμό της Μονάδας Πιστοδοτήσεων από τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων.

Σύμφωνα με τη νέα δομή, ο Chief Credit Officer (CCO), Παύλος Ντόλας, θα αναφέρεται εφεξής απευθείας στον Chief of Corporate Center and General Counsel, Νίκο Σαλακά. Όλες οι ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις εξακολουθούν να τηρούνται πλήρως, συμπεριλαμβανομένης της εκ των προτέρων συμμετοχής της Διαχείρισης Κινδύνων στη διαδικασία έγκρισης πιστοδοτήσεων.

Η νέα αυτή διάρθρωση ενισχύει τη σαφήνεια ρόλων, ενδυναμώνει τους μηχανισμούς ελέγχου και ισορροπιών και υποστηρίζει την ορθή και έγκαιρη λήψη πιστοδοτικών αποφάσεων, ιδίως σε σύνθετες χρηματοδοτικές δομές και στρατηγικές συναλλαγές.

Μήνυμα του CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη:

«Καθώς η Alpha Bank εισέρχεται στην επόμενη φάση της στρατηγικής της πορείας, αναβαθμίζουμε ουσιαστικά το ταλέντο και τις δεξιότητες της ηγετικής μας ομάδας και ενισχύουμε περαιτέρω το πλαίσιο διακυβέρνησής μας, ώστε να υποστηρίξουμε τη συνετή ανάπτυξη, τη δυναμική των επενδύσεων και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς και θερμές μου ευχαριστίες προς τον Σπύρο Ανδρονικάκη για την εξαιρετική του συμβολή στην Alpha Bank επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Έχοντας συνεργαστεί στενά με τον Σπύρο κατά την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης, μπορώ να επιβεβαιώσω την αξιοσημείωτη προσωπική και επαγγελματική ανθεκτικότητά του, τη βαθιά και σχολαστική κατανόηση του κινδύνου και την αταλάντευτη προσήλωση του στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Τράπεζας. Η ηγεσία, η ακεραιότητα και η κρίση του έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων και στη διακυβέρνηση της Τράπεζας.

Παράλληλα, με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τον Γιώργο Λινάτσα και Κωνσταντίνο Σαραφόπουλο στην Εκτελεστική μας Επιτροπή. Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η στρατηγική τους οπτική θα ενισχύσουν περαιτέρω την ικανότητά μας να συνδυάζουμε αυστηρή πειθαρχία στη διαχείριση κινδύνων με επενδυτική ανάπτυξη και επιχειρηματική σκέψη.

Ο Γιώργος γνωρίζει καλά την Τράπεζά μας, καθώς τα τελευταία δώδεκα χρόνια μας έχει υποστηρίξει ενεργά στις περισσότερες από τις προσπάθειές μας στις αγορές μετοχικού κεφαλαίου και μας έχει βοηθήσει σε πολλές περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών. Είναι έμπιστος σύμβουλος πολλών μεγάλων πελατών μας και έχει μοναδική ικανότητα να προσφέρει λύσεις που δημιουργούν αξία. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Γιώργο για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αναπτυχθούν και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν στις περιοχές όπου επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν.

Ο Κωνσταντίνος είναι ένας εξαιρετικά λαμπρός επαγγελματίας που κατανοεί σε βάθος τη δουλειά και τις αλληλεξαρτήσεις της με τον κίνδυνο, τον οποίο ξέρει πώς να αξιολογεί, να τον διαχειρίζεται κατάλληλα και να τον περιορίζει. Αναλαμβάνει τον νέο του ρόλο από τη θέση του CIO και αναμένω ότι θα φέρει μια σύγχρονη ισορροπημένη προσέγγιση στον τομέα του risk και θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου, φέρνοντας το Πλαίσιο Δέσμευσης Κινδύνου στο επίκεντρο των συζητήσεων της διοίκησης.

Οι εν λόγω αλλαγές στην ηγεσία και τη διακυβέρνηση σηματοδοτούν τη μετάβαση της Alpha Bank σε μία νέα εποχή, με ισχυρό ισολογισμό, θεσμική ανθεκτικότητα και την αυτοπεποίθηση να διεκδικούμε ευκαιρίες ανάπτυξης με πειθαρχία και φιλοδοξία. Η νέα αυτή φάση θα κορυφωθεί με το επερχόμενο Investor Day, που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπου θα παρουσιάσουμε τις προτεραιότητές μας, τη στρατηγική μας κατεύθυνση και την ατζέντα δημιουργίας αξίας για τα επόμενα έτη, βασιζόμενοι στα ισχυρά θεμέλια που έχουμε ήδη θέσει.

Μαζί με την ενίσχυση της Ανώτατης Διοικητικής μας Ομάδας που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο, οι οργανωτικές αυτές αλλαγές ενισχύουν τη φιλοδοξία μας να οικοδομήσουμε μια σύγχρονη, ανθεκτική και αναπτυξιακά προσανατολισμένη Τράπεζα, που λειτουργεί με διαφάνεια και πειθαρχία, αξιοποιεί νέες ευκαιρίες και δημιουργεί βιώσιμη αξία για τους Μετόχους, τους Πελάτες και τις Οικονομίες στις οποίες δραστηριοποιείται.»

Η νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank, με ισχύ από την 1ηΙανουαρίου 2026, διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος

Βασίλειος Ε. Ψάλτης, Chief Executive Officer

Μέλη:

• Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου, Deputy CEO

• Ιωάννης Μ. Εμίρης, Chief of Wholesale Banking

• Νίκος Β. Σαλακάς, Chief of Corporate Center and General Counsel

• Παναγιώτης Κ. Γεωργιόπουλος, Chief Retail Client Strategies Officer

• Γεώργιος Δ. Λινάτσας, Chief of Investment Banking

• Κωνσταντίνος Γ. Σαραφόπουλος, Chief Risk Officer

• Φραγκίσκη Γ. Μέλισσα, Chief Human Resources Officer

• Στέφανος Ν. Μυτιληναίος, Chief Integration and Group Initiatives Officer

• Γεώργιος Β. Μιχαλόπουλος, Chief Wealth Management Officer

• Βασίλειος Γ. Κοσμάς, Chief Financial Officer

• Μιχάλης Β. Τσαρμπόπουλος, Chief Digital and Technology Officer

Βιογραφικά

Γεώργιος Λινάτσας

Γεννημένος το 1969, ο Γεώργιος Λινάτσας είναι απόφοιτος Χρηματοοικονομικής και Μάρκετινγκ (B.S.) του University of Maryland at College Park και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MBA) στη Διεθνή Χρηματοοικονομική από το American University. Διαθέτει περισσότερα από 25 έτη εμπειρίας στην επενδυτική τραπεζική και τις κεφαλαιαγορές, με ισχυρό αποτύπωμα σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών και αγορές κεφαλαίου στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Είναι Ιδρυτικός Εταίρος και Group Managing Director της AXIA, όπου διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη δημιουργία μίας από τις πλέον δραστήριες και ανεξάρτητες πλατφόρμες επενδυτικής τραπεζικής στην αγορά. Πριν από την AXIA, διετέλεσε General Manager, Head of Equities και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Piraeus Securities. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, έχει ηγηθεί ορισμένων από τις μεγαλύτερες συναλλαγές συγχωνεύσεων, εξαγορών και κεφαλαιαγοράς στην εγχώρια αγορά και είναι τακτικός ομιλητής σε συνέδρια.

Κωνσταντίνος Σαραφόπουλος

Γεννημένος το 1978, ο Κωνσταντίνος Σαραφόπουλος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στα Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά με Διάκριση, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου (MA Hons) στα Μαθηματικά από το University of Oxford. Διαθέτει ισχυρή εξειδίκευση στη διαχείριση κινδύνων, στη διαχείριση ενεργητικού – παθητικού (ALM) και στις χρηματοοικονομικές αγορές, συνδυάζοντας βαθιά τεχνική γνώση με ώριμη και σταθμισμένη κρίση και εποικοδομητική προσέγγιση στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Εντάχθηκε στην Alpha Bank το 2021 και κατέχει σήμερα τη θέση του Group Chief Investment Officer, έχοντας προηγουμένως διατελέσει Manager ALM. Πριν από την ένταξή του στην Alpha Bank, εργάστηκε επί 15 έτη στη JP Morgan Chase, όπου εξελίχθηκε στη θέση του Executive Director και διετέλεσε Senior Portfolio Manager στους τομείς International Rates και FX στο Λονδίνο.



