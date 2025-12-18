Η εταιρεία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Trump Media, εισέρχεται στον τομέα της ενέργειας μέσω μιας συγχώνευσης αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την ιδιωτική εταιρεία TAE Technologies, στοιχηματίζοντας στην πειραματική τεχνολογία, καθώς τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης ενέργειας.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, η οποία αφορά αποκλειστικά μετοχές, έρχεται λίγες μέρες μετά τη συνάντηση εκπροσώπων του κλάδου με κυβερνητικούς αξιωματούχους, με σκοπό να ζητήσουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για τον αναδυόμενο κλάδο της σύντηξης, και προστίθεται στις συμμετοχές της οικογένειας Τραμπ σε επιχειρήσεις που κυμαίνονται από κρυπτονομίσματα έως ακίνητα και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, σημειώνει το Reuters.

Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για καθαρότερη και πιο αξιόπιστη πυρηνική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της επανεκκίνησης κλειστών αντιδραστήρων, της επέκτασης των υφιστάμενων και της υπογραφής συμβάσεων για μελλοντικούς μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες.

Οι μέτοχοι και των δύο εταιρειών θα κατέχουν περίπου το 50% της συγχωνευμένης οντότητας μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας στα μέσα του 2026. Η Trump Media and Technology Group DJT.O θα είναι η μητρική εταιρεία για επιχειρήσεις όπως η Truth Social, η TAE Power Solutions και η TAE Life Sciences.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.