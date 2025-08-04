Η Molins και ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, εταιρίες διεθνώς αναγνωρισμένες στον κλάδο των δομικών υλικών για τις προηγμένες κατασκευαστικές λύσεις τους, συνέστησαν κοινοπραξία για να επιταχύνουν την ανάπτυξη της αγοράς προκατασκευασμένων λύσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανακοινώθηκε, οι δύο εταιρείες υπέγραψαν συμφωνία για την από κοινού απόκτηση του 80% της Baupartner, κορυφαίας εταιρείας που ειδικεύεται σε προκατασκευασμένες κατασκευές από σκυρόδεμα και χάλυβα με έδρα τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Το υπόλοιπο 20% θα παραμείνει στους ιδρυτικούς μετόχους, με επικεφαλής τον Eldin Hadžibegovic, του οποίου το επιχειρηματικό όραμα και η βαθιά τεχνογνωσία στον κλάδο ήταν καθοριστικής σημασίας για την εδραίωση της ηγετικής θέσης της Baupartner στην περιοχή. Ο Hadžibegovic θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διοίκηση της εταιρείας καθώς αυτή συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με έτος ίδρυσης το 2010 και δραστηριότητα σε Βοσνία, Κροατία και Σερβία, η Baupartner ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την παραγωγή και την προσφορά εξατομικευμένων λύσεων προκατασκευασμένων κατασκευών. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερα από 280 άτομα και διαθέτει τεχνογνωσία που ανταποκρίνεται σε σύνθετα έργα των κλάδων της βιομηχανίας, των logistics και του λιανικού εμπορίου. Τα τελευταία χρόνια, η Baupartner έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πάνω από 110 έργα για πληθώρα τοπικών και πολυεθνικών πελατών.

Η εν λόγω εξαγορά ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις της Molins και του Τιτάνα για βιώσιμες, βιομηχανοποιημένες κατασκευές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καλύπτοντας τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών τους και των τοπικών κοινωνιών. Μέσω αυτής, η Molins ενισχύει την ηγετική της θέση στον κλάδο των προκατασκευασμένων υλικών, εισερχόμενη σε μια νέα, στρατηγικής σημασίας αγορά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως παγκοσμίου σημείου αναφοράς στις βιομηχανοποιημένες κατασκευές. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του με υψηλής αξίας λύσεις προκατασκευασμένων υλικών, προσαρμοσμένων στις ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης.

Η Molins και ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχουν συνδυάσει τα δυνατά τους σημεία για να συστήσουν μια ισχυρή κοινοπραξία: Η Molins συνεισφέρει τη μακροχρόνια εμπειρία της στις προκατασκευασμένες κατασκευές, ο Τιτάνας φέρνει την εδραιωμένη παρουσία του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συνεργασία ενισχύεται περαιτέρω από την τεχνογνωσία της Baupartner και τις αποδεδειγμένες δυνατότητές της για την υλοποίηση τοπικών έργων. Μαζί τα τρία μέρη δημιουργούν μια ισχυρή πλατφόρμα για την επιτάχυνση της καινοτομίας, την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στον κλάδο των προκατασκευασμένων υλικών σε ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με τον Marcos Cela, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Molins, «αυτή η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στην αναπτυξιακή στρατηγική μας για τον κλάδο των προκατασκευασμένων υλικών. Είμαστε επίσης πολύ χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τον Όμιλο TITAN, μια κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των δομικών υλικών, με την οποία μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση, με στόχο την παροχή δομικών λύσεων υψηλής αξίας σε μια αγορά που εξελίσσεται διαρκώς».

«Τόσο η εξαγορά της Baupartner όσο και η κοινοπραξία με τη Molins ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τη στρατηγική μας για διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας και προώθηση της εισαγωγής στην αγορά νέων και αποδοτικών τεχνολογιών κατασκευής», δήλωσε ο Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. «Θα συνεχίσουμε, από κοινού με τους στρατηγικούς μας εταίρους, να αναζητούμε ενεργά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και εκτός αυτής», κατέληξε.

Ο Eldin Hadžibegović, Ιδρυτής της Baupartner, πρόσθεσε: «Είμαι περήφανος για όλα όσα έχουμε καταφέρει ως ομάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Έχουμε χτίσει μια ισχυρή και αξιόπιστη εταιρεία, αναγνωρισμένη σε όλη την περιοχή. Είμαι ενθουσιασμένος που γινόμαστε πλέον μέρος δύο εξαιρετικά επιτυχημένων εταιρειών, της Molins και του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Η συμμετοχή τους φέρνει νέα δυναμική, τεχνογνωσία και σταθερότητα στην Baupartner. Είμαι βέβαιος ότι μαζί θα δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, καινοτομία και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα».

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των συνήθων νομικών διαδικασιών. Μέχρι τότε, η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα. Τα μέρη συμφώνησαν να μην αποκαλύψουν τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας.

