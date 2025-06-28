Απάλειψη διατάξεων που προβλέπουν εξοντωτικό πρόστιμο και διάκριση των έμμεσων φόρων και τελών από τα ποσά επί των οποίων υπολογίζεται η προμήθεια των τραπεζών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ζητά με επιστολές της στο ΥΠΟΙΚ η ΓΣΕΒΒΕ.

Τραπεζικές προμήθειες

Η ΓΣΕΒΕΕ τονίζει ότι παρά τις παρεμβάσεις για τη μείωση των προμηθειών, το αντίτιμο που καλούνται να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στις τράπεζες για κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή εξακολουθεί να είναι υπερβολικό. Το γεγονός μάλιστα ότι η προμήθεια υπολογίζεται στο σύνολο του ποσού είσπραξης, επομένως και στους έμμεσους φόρους που οι επιχειρήσεις εισπράττουν και αποδίδουν στα κρατικά ταμεία, συνιστά εκ των πραγμάτων άδικη επιβάρυνση, αφού οι επαγγελματίες λειτουργούν ως έμμεσοι εισπρακτικοί μηχανισμοί του κράτους, επωμίζονται το διοικητικό βάρος της όλης διαδικασίας και χρεώνονται από τις τράπεζες το αναλογούν κόστος αυτών των ποσών.

Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά να υπάρξει διάκριση των ποσών επί των οποίων υπολογίζεται η προμήθεια, δηλαδή να αφαιρούνται από αυτό ΦΠΑ, ΕΦΚ και λοιπά τέλη που εισπράττονται μαζί με την αξία συναλλαγής.

Απάλειψη εξοντωτικών προστίμων

Η ΓΣΕΒΕΕ τοποθετείται αρνητικά και ζητά την απόσυρση των διατάξεων του υπό διαβούλευση νέου τελωνιακού κώδικα όπου προβλέπονται:

Α. Ο δεκαπλασιασμός των προστίμων για διακίνηση χωρίς παραστατικά καθορίζοντας τα πρόστιμα από 500 σε 5.000 ευρώ για απλογραφικά και από 1.000 σε 10.000 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία (άρθρο 213), με το σκεπτικό ότι σε μια περίοδο πρώτης εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής με πολλά προβλήματα να εντοπίζονται κατά την εφαρμογή, είναι αδιανόητο να δεκαπλασιάζονται το προβλεπόμενο πρόστιμο και μάλιστα με αναδρομικής ισχύ (από 02.06.25). Η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει μάλιστα τον κίνδυνο επαγγελματίες να βρεθούν αντιμέτωποι με δυσθεώρητα πρόστιμα όχι για σκόπιμη απόκρυψη διακίνησης προϊόντων, αλλά για λάθη ή δυσλειτουργίες του συστήματος.

Β. Η υποχρεωτική είσπραξη μέσω POS για IRIS πληρωμές (άρθρο 214), δηλαδή για συναλλαγές για τις οποίες εκδίδεται νόμιμη απόδειξη που διαβιβάζεται άμεσα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό και στερεί τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης δυνατότητας (ταχύτητα και ευκολία). Τα πρόστιμα μάλιστα που προβλέπονται είναι εξοντωτικά παρά το γεγονός ότι οι συναλλαγές αυτές είναι νόμιμα καταγεγραμμένες. Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο εξόντωσης ύψους 10.000 € για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 20.000 € για τους τηρούντες διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, τα οποία μάλιστα διπλασιάζονται και τριπλασιάζονται σε περίπτωση επανάληψης της συγκεκριμένης παράβασης εντός πενταετίας. Η επιβολή προστίμου που μπορεί να ξεπερνά τον κύκλο εργασιών χιλιάδων επιχειρήσεων για νόμιμη και καταγεγραμμένη συναλλαγή που δεν δύναται να αποκρύπτεται, είναι καταφανώς άδικη και παράλογη.

Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά από το ΥΠΟΙΚ να αποσύρει και τις δύο επίμαχες διατάξεις που περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.