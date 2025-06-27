Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών - Alpha Bank: Στις 30/6 η έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών

Η «Alpha Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία» (εφεξής η «Alpha Bank» ή η «Τράπεζα») ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») από την Alpha Bank, η οποία εγκρίθηκε από την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μετόχου της Τράπεζας στις 12.6.2025 και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 23.6.2025.

όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της οριστικής σύμβασης Συγχώνευσης, συντελέστηκε η Συγχώνευση και επήλθαν αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της Alpha Bank και της Εταιρείας, όσο και έναντι τρίτων τα εξής αποτελέσματα:

(α) Η Alpha Bank υποκαταστάθηκε εκ του νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, ως καθολική διάδοχος σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) της Εταιρείας, όπως η εν λόγω περιουσία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2024 και έχει διαμορφωθεί έως την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Η καθολική διαδοχή καταλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων, άυλων αγαθών, απαιτήσεων, αξιώσεων, επίδικων και μη, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ της Εταιρείας.

(β) Η Εταιρεία λύθηκε χωρίς να τεθεί υπό εκκαθάριση και έπαυσε να υπάρχει, ενώ οι μετοχές της διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής «X.A.»).

(γ) Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της Εταιρείας συνεχίζονται αυτοδίκαια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4601/2019 όπως ισχύουν, και χωρίς άλλη διατύπωση από την Alpha Bank.

(δ) Οι μέτοχοι της Εταιρείας κατέστησαν μέτοχοι της Alpha Bank με βάση την ακόλουθη συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής: για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική με δικαίωμα ψήφου μετοχή με ονομαστική αξία Ευρώ 0,29 εκάστη της Εταιρείας, ο κύριος αυτής λαμβάνει μία (1) νέα κοινή ονομαστική με δικαίωμα ψήφου άυλη μετοχή της Alpha Bank με ονομαστική αξία Ευρώ 0,29 στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, όπως αυτό διαμορφώνεται στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, και οι μέτοχοι διατηρούν και μετά τη Συγχώνευση τον ίδιο αριθμό των μετοχών που κατείχαν πριν τη Συγχώνευση.

Το Χ.Α στις 27.06.2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 2.315.124.036 νέων κοινών μετοχών της Τράπεζας, νέας ονομαστικής αξίας €0,29.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χ.Α. των ανωτέρω 2.315.124.036 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Alpha Bank ονομαστικής αξίας €0,29 έκαστη, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Συγχώνευσης (οι «Νέες Μετοχές»), θα λάβει χώρα κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, ήτοι την Δευτέρα, 30.6.2025. Η τιμή εκκίνησης των Νέων Μετοχών της Τράπεζας στην Κύρια Αγορά της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χ.Α. στις 30.6.2025, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την από 13.6.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, είναι ίση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας κατά την τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. πριν από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης (24.6.2025) ήτοι € 2,99.

