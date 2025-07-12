Η Google είναι εδώ και καιρό γνωστή στη Silicon Valley για τα γενναιόδωρα πακέτα αποδοχών της. Μάλιστα, ο επικεφαλής της Google και της Alphabet, Sundar Pichai, είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους CEOs στον τεχνολογικό κλάδο.

Ενώ ο κολοσσός της τεχνολογίας διατηρεί τα στοιχεία για τους μισθούς εμπιστευτικά, τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία για τις βίζες εργασίας μπορούν να δώσουν μια εικόνα για το πόσο πληρώνει για ορισμένες, καίριες θέσεις.

Τα στοιχεία, σύμφωνα με το Business Insider, προέρχονται από τις καταθέσεις που υποβάλλουν όλες οι εταιρείες στο Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, για την απόκτηση βίζας εργασίας για αλλοδαπούς εργαζόμενους. Η Google απασχολεί χιλιάδες αλλοδαπούς μηχανικούς λογισμικού και, σύμφωνα με τα στοιχεία, μπορούν να εξασφαλίσουν μισθούς που φτάνουν έως και τα 340.000 δολάρια.

Δείτε τις αποδοχές της Google σε βασικές θέσεις, ανά τομέα:

Αναλυτές (Business and analyst roles) - Οι οικονομικοί αναλυτές μπορούν να κερδίσουν περισσότερα από 200.000 δολάρια το χρόνο.

Αναλυτικά:

- Account manager: $85,500 to $166,000

- Business systems analyst: $141,000 to $201,885

- Financial analyst: $102,000 to $225,230

- Search quality analyst: $120,000 to $235,000

Θέσεις μηχανικών: Οι μηχανικοί λογισμικού της Google μπορούν να κερδίσουν έως και 340.000 δολάρια

Αναλυτικά:

- Application engineer: $138,000 to $199,000

- Customer engineer: $85,009.60 to $228,000

- Customer solutions engineer: $108,000 to $228,000

- Data engineer: $111,000 to $175,000

- Electrical engineer: $119,000 to $203,000

- Hardware engineer: $130,000 to $284,000

- Network engineer: $108,000 to $195,000

- Research engineer: $153,000 to $265,000

- Security engineer: $97,000 to $233,000

- Senior software engineer: $187,000 to $253,000

- Silicon design verification engineer: $126,000 to $207,050

- Silicon engineer: $146,000 to $252,000

- Silicon generalist: $144,000 to $223,000

- Software engineer: $109,180 to $340,000

- Software engineer (Waymo): $150,000 to $282,000

- Software engineer manager: $199,000 to $316,000

- Software engineer, site reliability engineer: $133,000 to $258,000

- Staff software engineer: $220,000 to $323,000

Επιστημονικές θέσεις: Ένας ερευνητής επιστήμονας μπορεί να κερδίσει έως και 303.000 δολάρια

Αναλυτικά:

- Data scientist: $133,000 to $260,000

- Research scientist: $155,000 to $303,000

Επίσης, υψηλούς μισθούς παίρνουν και οι εργαζόμενοι σε διοικητικές θέσεις:

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι product managers της Google μπορούν να κερδίσουν έως και 280.000 δολάρια ενώ ένας σύμβουλος επιχειρήσεων μπορεί να κερδίσει έως και 282.000 δολάρια

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.