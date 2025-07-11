ΗΠΑ: Μπλόκο Τραμπ σε εξαγορά αμερικανικής εταιρείας από κινεζική

«Μπλόκο» του Ντόναλντ Τραμπ σε εξαγορά αμερικανικής εταιρείας από κινεζική. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέταξε την απαγόρευση της εξαγοράς του προμηθευτή οπτικοακουστικού εξοπλισμού Jupiter Systems από την εταιρεία του Χονγκ Κονγκ Suirui International, ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Διαβάστε το διάταγμα του προέδρου των ΗΠΑ (αγγλικά)

Η Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες εξέτασε και διερεύνησε τη συμφωνία και «εντόπισε έναν κίνδυνο εθνικής ασφάλειας που προκύπτει από την ιδιοκτησία της Jupiter από την Suirui, ο οποίος σχετίζεται με την πιθανή διαρροή προϊόντων της Jupiter που χρησιμοποιούνται σε στρατιωτικά περιβάλλοντα και περιβάλλοντα κρίσιμων υποδομών», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών.

Να σημειωθεί ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο τόνισε την Παρασκευή ότι η πρώτη του συνάντηση με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι ήταν «εποικοδομητική και θετική» και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα συνάντησης μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών

«Σήμερα, ο Πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε διάταγμα που απαγορεύει την εξαγορά από την Suirui International Co., Limited, μια εταιρεία του Χονγκ Κονγκ που ανήκει κατά πλειοψηφία στην Suirui Group Co., Ltd. (Suirui), μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, της Jupiter Systems, LLC (Jupiter), μιας εταιρείας του Ντέλαγουερ (η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε Jupiter Systems, Inc., μια εταιρεία του Ντέλαγουερ).

»Η Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες (CFIUS ή η Επιτροπή) εξέτασε και διερεύνησε αυτήν τη συναλλαγή σύμφωνα με το Άρθρο 721 του Νόμου περί Αμυντικής Παραγωγής του 1950, όπως τροποποιήθηκε (Άρθρο 721). Η CFIUS εντόπισε έναν κίνδυνο εθνικής ασφάλειας που προκύπτει από την ιδιοκτησία της Jupiter από την Suirui, σχετικά με την πιθανή διακύβευση των προϊόντων της Jupiter που χρησιμοποιούνται σε στρατιωτικά περιβάλλοντα και περιβάλλοντα κρίσιμων υποδομών. Για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου, το διάταγμα του Προέδρου δίνει εντολή στην Suirui να εκποιήσει όλα τα συμφέροντα και τα δικαιώματα στην Jupiter και απαιτεί από την Jupiter να μην κατέχει κανένα συμφέρον ή δικαίωμα σε οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία ή δραστηριότητες των κινεζικών θυγατρικών της που αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

»Η διαδικασία της CFIUS επικεντρώνεται αποκλειστικά στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ζητημάτων εθνικής ασφάλειας που προκύπτουν από μια καλυπτόμενη συναλλαγή κατά περίπτωση. Αυτή η στοχευμένη εντολή ενισχύει τη δέσμευση της CFIUS να καλωσορίζει τις ξένες επενδύσεις, προστατεύοντας παράλληλα την εθνική ασφάλεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.