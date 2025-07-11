Στην ανάκληση 850.000 ημιφορτηγών και SUV στις ΗΠΑ λόγω ελαττώματος στις αντλίες καυσίμου προχώρησε η Ford.

Η ανάκληση αφορά μεταξύ άλλων τα μοντέλα Bronco, Explorer, Aviator κυκλοφορίας 2021-2023 και ορισμένα ημιφορτηγά της σειράς F, σύμφωνα με έγγραφο της Εθνικής Διοίκησης Οδικής Ασφάλειας, καθώς και τα μοντέλα Expedition 2022 και Mustang και Navigator 2021-2022.

Η αντλία καυσίμου για χαμηλή πίεση των εν λόγω οχημάτων ενδέχεται να παρουσιάσει βλάβη, διακόπτοντας τη ροή βενζίνης στον κινητήρα και προκαλώντας το σβήσιμο του, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης, ανέφερε το έγγραφο της NHTSA.

Η Ford σχεδιάζει να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες για τον κίνδυνο ασφαλείας των επηρεαζόμενων οχημάτων τη Δευτέρα, αλλά μια «λύση βρίσκεται υπό ανάπτυξη», σύμφωνα το ίδιο έγγραφο.

Οι αντιπρόσωποι της Ford θα επισκευάσουν τις αντλίες καυσίμου στα επηρεαζόμενα οχήματα δωρεάν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ford έχει προβεί στις περισσότερες ανακλήσεις οχημάτων για λόγους ασφαλείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 από όσα οποιαδήποτε άλλη αυτοκινητοβιομηχανία σε ένα έτος, ανέφερε η Wall Street Journal την Πέμπτη.

Οι πωλήσεις της Ford αυξήθηκαν κατά 6,6% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, χάρη στην επιτυχία του φορτηγού της σειράς F, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την 1η Ιουλίου. Η αυτοκινητοβιομηχανία θα ανακοινώσει τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου στις 30 Ιουλίου.



