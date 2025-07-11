Η Kraft Heinz προχωρά προς μια ιστορική διάσπαση, σχεδόν δέκα χρόνια μετά τη συγχώνευση-ορόσημο που ένωσε δύο γίγαντες της βιομηχανίας τροφίμων υπό την καθοδήγηση του Γουόρεν Μπάφετ και της βραζιλιάνικης 3G Capital.

Η εταιρεία σχεδιάζει να διαχωρίσει ένα μεγάλο κομμάτι της δραστηριότητάς της στα είδη παντοπωλείου, συμπεριλαμβανομένων πολλών προϊόντων Kraft, και να το μετατρέψει σε μια νέα εταιρεία, η αξία της οποίας μπορεί να φτάσει τα 20 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η «παλιά» Kraft Heinz θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε προϊόντα -σάλτσες και αλείμματα- όπως το διάσημο κέτσαπ Heinz και η μουστάρδα Grey Poupon.

Η εταιρεία δίνει έμφαση πλέον σε πιο δυναμικές κατηγορίες προϊόντων, όπως οι καυτερές σάλτσες, τα dressings και τα καρυκεύματα, που ανταποκρίνονται καλύτερα στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις, σε αντίθεση με τα αλλαντικά και τα τυριά. Η εκτίμηση είναι πως οι δύο ξεχωριστές εταιρείες που θα προκύψουν μπορεί να έχουν συνολική χρηματιστηριακή αξία μεγαλύτερη από τα 31 δισ. δολάρια που αποτιμάται σήμερα η Kraft Heinz.

Η τελική απόφαση για τη διάσπαση αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων, αλλά ακόμα δεν έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο. Παράλληλα, εξετάζονται και εναλλακτικά σενάρια, ενώ δεν έχει οριστικοποιηθεί ποια ακριβώς brands θα περάσουν στη νέα εταιρεία.

«Όπως ανακοινώθηκε τον Μάιο, η Kraft Heinz εξετάζει στρατηγικές κινήσεις που θα μεγιστοποιήσουν την αξία για τους μετόχους της», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Οι συζητήσεις για τη διάσπαση της Kraft Heinz εντείνονται την ώρα που οι μεγάλες εταιρείες τροφίμων δέχονται πιέσεις να αναμορφώσουν τα χαρτοφυλάκιά τους λόγω του πληθωρισμού, της στροφής των καταναλωτών σε πιο υγιεινές επιλογές και του αυξανόμενου ανταγωνισμού από τις ιδιωτικές ετικέτες.

Μια ενδεχόμενη διάσπαση θα ανέτρεπε και τη συμφωνία του 2015, με την οποία η Heinz εξαγόρασε την Kraft. Οι Βραζιλιάνοι επενδυτές της 3G Capital, σε συνεργασία με τον Γουόρεν Μπάφετ, θεωρούνταν τότε πρωτοπόροι στην ανάκαμψη προβληματικών καταναλωτικών brands μέσω μιας επιθετικής στρατηγικής περικοπής δαπανών.

Ωστόσο, μετά την εξαγορά, η Kraft Heinz βρέθηκε αντιμέτωπη με αλλεπάλληλες αποτυχίες - από την αποτυχημένη προσπάθεια εξαγοράς της Unilever με προσφορά 143 δισ. δολαρίων το 2017, έως και ένα σοβαρό λογιστικό σκάνδαλο που έπληξε την αξιοπιστία της.

Έκτοτε, η μετοχή της έχει υποχωρήσει κατά περίπου 70% από τα ιστορικά υψηλά του 2017, όταν ακόμη η εταιρεία θεωρούνταν πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών.





