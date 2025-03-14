Σε προχωρημένες συνομιλίες για την εξαγορά της μάρκας υγιεινών αναψυκτικών Poppi βρίσκεται η PepsiCo Inc., σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των επαφών των δύο εταιρειών.

Η Purchase, ο κολοσσός των αναψυκτικών, ενδεχομένως να ανακοινώσει τη συμφωνία την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με μία από τις πηγές, που ζήτησε να μην κατονομαστεί καθώς πρόκειται για εμπιστευτικές πληροφορίες.

Το τίμημα που συζητείται για την εξαγορά της Poppli ξεπερνά το 1,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η PepsiCo σχεδίαζε να λανσάρει το δικό της λειτουργικό αναψυκτικό, με την επωνυμία Soulboost, αλλά αποφάσισε να εγκαταλείψει το όλο εγχείρημα μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα των πρώτων δοκιμών.

Αν και οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε τελικό στάδιο, θα μπορούσε να υπάρξει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του deal, σύμφωνα με μία πηγή.

Ο εκπρόσωπος της PepsiCo αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ενώ ο εκπρόσωπος της Poppi δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα να κάνει κάποιο σχόλιο για την είδηση.

Η κατηγορία των «λειτουργικών αναψυκτικών» βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, ειδικά σε σύγκριση με την εξέλιξη της κατηγορίας των κλασικών αναψυκτικών. Τα λειτουργικά αναψυκτικά έχουν μικρότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη και μπορεί να περιλαμβάνουν συστατικά που δεν απαντώνται στα κλασικά αναψυκτικά, όπως πρεβιοτικά, προβιοτικά και πρόσθετες φυτικές ίνες, ενώ υπόσχονται βελτίωση της υγείας του πεπτικού συστήματος.

Σύμφωνα με την εμπορική διευθύντρια της εταιρείας FreshDirect, Λόαν Χέιλνερ, οι πωλήσεις των λειτουργικών αναψυκτικών κατέγραψαν άνοδο 60% σε σχέση με πέρυσι, την ώρα που θα κλασικά αναψυκτικά εμφάνισαν οριακή άνοδο πωλήσεων.

Η δυναμική που παρουσιάζει η συγκεκριμένη κατηγορία έχει κινητοποιήσει μεγάλους παίκτες του κλάδου να μπουν στο παιχνίδι. Πρόσφατα, η Coca-Cola Co. κυκλοφόρησε το δικό της αναψυκτικό με πρεβιοτικά, το Simply Pop.

Η Poppi, που εδρεύει στο Όστιν, ιδρύθηκε από τους Άλισον και Στέφεν Έλσγουορθ και έγινε ευρύτερα γνωστή το 2018 όταν επένδυσε στην εταιρεία -τότε γνωστή ως Mother- ο Ρόχαν Όζα της Cavu Venture Partners στο πλαίσιο της τηλεοπτικής εκπομπής Shark Tank. Στην εταιρεία έχουν επίσης και διασημότητες, όπως η Νικόλ Σέρζινγκερ και η Έλι Γκούλντινγκ.

Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη κίνηση της PepsiCo να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της με πιο υγιεινά brands. Τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να εξαγοράσει τη Siete Foods έναντι τιμήματος 1,2 δισ. δολαρίων, ενώ τον Νοέμβριο έκανε γνωστό ότι εξαγοράζει το υπόλοιπο 50% της Sabra Dipping Co. και της PepsiCo-Strauss Fresh Dips & Spreads International GmbH.

«Έχει αυξηθεί εν γένει η ευαισθητοποίηση των Αμερικανών καταναλωτών όσον αφορά την υγεία και την ευεξία», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ραμόν Λαγουάρτα κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που διοργάνωσε η PepsiCo τον Φεβρουάριο με τους επενδυτές.



Πηγή: The Washington Post

