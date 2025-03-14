Η Πειραιώς Digital Bank of the Year

Τη διάκριση Digital Bank of the Year και ακόμη εννέα σημαντικά βραβεία έλαβε η Πειραιώς στα Digital Finance Awards 2025 που διοργάνωσε η Boussias Εvents.

Οι διακρίσεις της Τράπεζας αποτελούν αναγνώριση των καινοτόμων έργων που υλοποιεί η Πειραιώς στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της συνεχούς βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών της.

Oπως τονίζει, με αφορμή τη βράβευση, ο Θεοφάνης Σκλαβενίτης, Digital Banking Senior Director, «η Πειραιώς διευρύνει συνεχώς την γκάμα των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της και παρέχει καινοτόμα προϊόντα που αναβαθμίζουν την εμπειρία τους. Είμαστε η μόνη Τράπεζα που έχουμε ανακοινώσει οδικό χάρτη για την ενσωμάτωση AΙ και Gen AI, με σημαντικές επενδύσεις της τάξης των 200 εκ. ευρώ για την επόμενη τριετία και ήδη οι πελάτες μας απολαμβάνουν υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν με την αξιοποίηση εργαλείων ΑΙ. Η Πειραιώς, με την τεχνολογία στο επίκεντρο της στρατηγικής της, προχωρά σε μια ριζική αναμόρφωση των τραπεζικών πρακτικών, προσαρμόζοντας το επιχειρηματικό της μοντέλο στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής».

Στα φετινά Digital Finance Awards, η Πειραιώς απέσπασε:

Το βραβείο Digital Bank of the Year

Το βραβείο Gold στην κατηγορία Best Mobile App για την εφαρμογή Piraeus app, μία ολοκληρωμένη τραπεζική εμπειρία για την πραγματοποίηση καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών & την απόκτηση καινοτόμων προϊόντων.

Το βραβείο Gold στην κατηγορία Best Phygital Branch/Paperless Digital Initiative (Automating branch activities, ATM processing, e-Signature, digital ID) για τα καινοτόμα μηχανήματα Digital Kiosks.

Το βραβείο Gold στην κατηγορία Best ESG Initiative or Product με το πρωτοποριακό εργαλείο Carbon Calculator μέσω του Piraeus e-banking & Piraeus app.

Το βραβείο Gold στην κατηγορία Best Cloud Computing/Data Center Project για τη Στρατηγική Kαινοτομίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού μέσω Cloud της Τράπεζας.

Το βραβείο Gold στην κατηγορία Best Digital Platform για την Piraeus Cloud-Native Digital Platform.

Το βραβείο Gold στην κατηγορία Best Monitoring & Optimization Tools Solution για την Piraeus Unified Observability Platform.

Το βραβείο Silver στην κατηγορία Best Gen AI Digital Transformation Initiative για την Gen-AI Powered Customer Feedback Analysis της Τράπεζας.

Το βραβείο Silver στην κατηγορία Best Gen AI Digital Transformation Initiative για το νέο ψηφιακό βοηθό με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης Gen AI στο Piraeus e-banking & Piraeus app.

Το βραβείο Bronze στην κατηγορία Best Embedded Finance & BaaS Digital Solution με το e-loan4eCommerce by Piraeus.

Η Πειραιώς τονίζει πως βελτιώνει σταθερά την εξυπηρέτηση των πελατών της και αξιοποιεί την τεχνολογία και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, αναβαθμίζοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα κανάλια του Piraeus e-banking και Piraeus app.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.