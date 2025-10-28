Σε μια νέα στρατηγική συμφωνία με τη Microsoft προχώρησε η OpenAI, στο πλαίσιο της οποίας παραχωρεί στον τεχνολογικό κολοσσό ποσοστό 27% επί του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η συμφωνία εντάσσεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της OpenAI που χρειάστηκε σχεδόν έναν χρόνο διαπραγματεύσεων προκειμένου να καταρτιστεί και το οποίο άρει μια σημαντική αβεβαιότητα και για τις δύο εταιρείες ανοίγοντας τον δρόμο για να μετατραπεί η δημιουργός του ChatGPT σε καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση.

Με βάση τη νέα συμφωνία, η Microsoft θα αποκτήσει μερίδιο στην OpenAI αξίας περίπου 135 δισ. δολαρίων, όπως ανέφεραν οι δύο εταιρείες σε κοινή ανακοίνωση την Τρίτη. Επιπλέον, η Microsoft θα έχει πρόσβαση στην τεχνολογία της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης έως το 2032, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων που θα επιτύχουν το ορόσημο της γενικής τεχνητής νοημοσύνης (AGI), δηλαδή μοντέλων ικανών να εκτελούν ή να μαθαίνουν σχεδόν οποιαδήποτε γνωστική εργασία χαρακτηρίζει τον άνθρωπο.

Η OpenAI είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους προσπαθώντας να αναδιαρθρώσει τη δομή της και να καταστεί μια πιο παραδοσιακή, κερδοσκοπική εταιρεία. Η Microsoft, που είχε επενδύσει στην εταιρεία περίπου 13,75 δισ. δολάρια, ήταν -σύμφωνα με το Bloomberg News- ο μεγαλύτερος εταίρος της κατασκευάστριας του ChatGPT.

«Η OpenAI ολοκλήρωσε την ανακεφαλαιοποίησή της, απλοποιώντας τη δομή της», δήλωσε ο Μπρετ Τέιλορ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI. «Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός διατηρεί τον έλεγχο του κερδοσκοπικού σκέλους, έχοντας πλέον άμεση πρόσβαση σε τεράστιους πόρους πριν την έλευση της AGI», πρόσθεσε.

Η μη κερδοσκοπική οντότητα της OpenAI, γνωστή ως OpenAI Foundation, πρόκειται επίσης να λάβει μετοχικό πακέτο αξίας περίπου 130 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο της εταιρικής αναδιάρθρωσης. Το ίδρυμα σχεδιάζει να επικεντρωθεί αρχικά στη χρηματοδότηση ερευνών που θα «επιταχύνουν τις ιατρικές ανακαλύψεις», μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών.

Ο Σαμ Άλτμαν, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, δεν θα λάβει μερίδιο στην αναδιαρθρωμένη εταιρεία, σύμφωνα με την OpenAI.

Οι μετοχές της Microsoft εκτοξεύθηκαν έως και 4,2% την Τρίτη, φτάνοντας στα 553,72 δολάρια.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η συμφωνία αλλάζει τις προοπτικές της εταιρείας, καθώς μέχρι πρόσφατα πολλοί στη Wall Street θεωρούσαν τη ρευστή σχέσης OpenAI–Microsoft ως σημαντική πηγή αβεβαιότητας για τον τεχνολογικό κολοσσό λογισμικού.

Ο Άνουραγκ Ράνα, αναλυτής της Bloomberg Intelligence, σημειώνει ότι η διατήρηση από τη Microsoft των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της OpenAI για προϊόντα και μοντέλα έως το 2032 «είναι το πιο σημαντικό στοιχείο» της νέας συμφωνίας. «Η Microsoft χρησιμοποιεί είτε μοντέλα της OpenAI είτε της Anthropic στα προϊόντα Copilot της, ενώ αναπτύσσει τα δικά της», εξηγεί.

Ένα από τα βασικά αγκάθια στις πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εταιρειών ήταν το τι θα συνέβαινε όταν η OpenAI επιτύχει την ανάπτυξη μοντέλων AGI, δηλαδή μια τεχνητή νοημοσύνη που ξεπερνά τον άνθρωπο στις περισσότερες οικονομικά χρήσιμες εργασίες.

Σύμφωνα με τη νέα συμφωνία, το ορόσημο αυτό θα πρέπει να επαληθευτεί από ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών· όταν δε συμβεί, η Microsoft δεν θα λαμβάνει πλέον μερίδιο από τα έσοδα της OpenAI.

Η Microsoft επίσης χάνει το δικαίωμα πρώτης προτίμησης σε νέες συμφωνίες cloud υποδομής της OpenAI. Η Azure ήταν για χρόνια ο αποκλειστικός πάροχος της OpenAI, αλλά η Microsoft είχε αρχίσει να της επιτρέπει να χρησιμοποιεί και άλλους παρόχους, όπως την Oracle Corp., αρκεί να διατηρεί δικαίωμα πρώτης επιλογής. Πλέον, η OpenAI θα προχωρήσει σε νέα δέσμευση 250 δισ. δολαρίων προς την Azure.

Παράλληλα, η OpenAI θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει κοινά προϊόντα με τρίτους συνεργάτες.

Τα σχέδια αναδιάρθρωσης της OpenAI είχαν συναντήσει κι άλλα εμπόδια, συμπεριλαμβανομένου του ρυθμιστικού ελέγχου και μιας αγωγής του Ίλον Μασκ, πρώην επενδυτή που αποχώρησε από την εταιρεία κατηγορώντας την ότι εξαπάτησε τους επενδυτές σχετικά με τη φιλανθρωπική της αποστολή.





