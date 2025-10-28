ΟΛΘ: Η Αφροδίτη Νέστορα αντικαθιστά τον Παναγιώτη Σταμπουλίδη στο ΔΣ

Ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε. και την θέση του λαμβάνει η Αφροδίτη Νέστορα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ).

Η ανακοίνωση αναφέρει «Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε. ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει πως η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) με την από 27/10/2025 επιστολή της ενημέρωσε ότι ο κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μη εκτελεστικό μέλος της ΟΛΘ Α.Ε. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, αντικαθίσταται από την κα Αφροδίτη Νέστορα ως νέο μη εκτελεστικό μέλος στο (άρ. 7§§6,7 καταστατικού ΟΛΘ Α.Ε., αρ. 79 Ν.4548/2018) και στην Επιτροπή Ελέγχου (άρ. 12 καταστατικού ΟΛΘ Α.Ε.).

Η Εταιρεία θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας, που αποτελεί προϋπόθεση για τον απευθείας διορισμό του μέλους στο Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. (άρ. 4.4. Πολιτικής Καταλληλόλητας ΟΛΘ A.E.)».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.