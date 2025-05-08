Επ. Κεφαλαιαγοράς Κύπρου: «Πράσινο φως» στο αίτημα της Eurobank για squeeze out των μετοχών της Hellenic Bank

Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (η "Προτείνουσα"), θυγατρική της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι στις 5 Μαΐου 2025 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το αίτημα της Προτείνουσας για εξάσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς (Squeeze Out) για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Hellenic Bank Public Company Limited (η "Υπό Εξαγορά Εταιρεία", "Hellenic Bank"), σύμφωνα με το άρθρο 36(5) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022 (ο "Νόμος").

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα Eurobank κατέχει ήδη άμεσα 404.525.263 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 97,994% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank. Η εξάσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς (Squeeze Out) αφορά τις εναπομείνασες 8.279.967 μετοχές της Hellenic Bank που αντιπροσωπεύουν το 2,006% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Το αντάλλαγμα που θα προσφερθεί στους κατόχους μετοχών της Hellenic Bank με τη διαδικασία του Δικαιώματος Εξαγοράς (Squeeze Out) θα είναι €4,843 ανά μετοχή πληρωτέο σε μετρητά, το οποίο είναι ίσο με την προσφερθείσα αντιπαροχή κατά τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36(5) του Νόμου, η Προτείνουσα θα ενημερώσει γραπτώς τους επηρεαζόμενους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, θα καταβάλει άμεσα στους εν λόγω μετόχους το συνολικό ποσό του προσφερόμενου ανταλλάγματος και θα προβεί στις σχετικές ενέργειες για τη μεταβίβαση των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας επ' ονόματί της.

