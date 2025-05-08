Η εταιρεία κατασκευής iPhone θα παράγει ηλεκτρικά οχήματα για την Mitsubishi

Η Foxconn, η κατασκευάστρια εταιρεία των iPhone της Apple, ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων (EV) για τον ιαπωνικό γίγαντα αυτοκινήτων Mitsubishi Motors.

Σύμφωνα με την κατ' αρχήν συμφωνία, μια κοινοπραξία της Foxconn θα σχεδιάζει και θα κατασκευάζει αυτοκίνητα στην Ταϊβάν για τη Mitsubishi.

Οι εταιρείες αναφέρουν ότι αναμένουν ότι το νέο μοντέλο θα είναι διαθέσιμο μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο συμβόλαιο της Foxconn στην ακμάζουσα και εξαιρετικά ανταγωνιστική βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι Ιάπωνες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Mitsubishi αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό από τους ανταγωνιστές της ηπειρωτικής Κίνας, ιδίως στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Νότιας Αμερικής και της Ευρώπης.

Οι εταιρείες δήλωσαν ότι τα αυτοκίνητα θα κατασκευαστούν από την Foxtron - την κοινοπραξία ηλεκτρικών οχημάτων της Foxconn με την ταϊβανέζικη αυτοκινητοβιομηχανία Yulon Motor.

«Η Foxtron θα παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και διαχείρισης κατασκευής και το μοντέλο αναμένεται να εισέλθει στις αγορές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας το δεύτερο εξάμηνο του 2026», πρόσθεσαν.

Σε αυτό το στάδιο, η συμφωνία είναι ένα λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης - μια μη δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών. Οι εταιρείες έχουν δηλώσει ότι «θα προχωρήσουν σε συζητήσεις για μια οριστική συμφωνία».

Η Foxconn είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρονικών ειδών επί συμβάσει στον κόσμο και μεταξύ των πελατών της συγκαταλέγονται μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Apple.

Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο αγοράς μεριδίου στην ιαπωνική Nissan Motor για «συνεργασία», καθώς επιδιώκει να εισέλθει στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Mitsubishi Motors είναι ένας από τους νεότερους εταίρους μιας συμμαχίας μεταξύ της Nissan και της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας Renault.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο έχει αναδειχθεί σε ηγέτη στην αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι καθιερωμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν, καθώς μεγάλοι Κινέζοι παίκτες όπως η BYD συνεχίζουν να κερδίζουν νέους πελάτες.

Πηγή: skai.gr

