Νέες επενδύσεις 11 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ σχεδιάζει η Gilead Sciences

Νέες επενδύσεις ύψους 11 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ για την ενίσχυση της παραγωγής της και των δραστηριοτήτων έρευνας στην Αμερική ανακοίνωσε η φαρμακοβιομηχανία Gilead Sciences.

Πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς ανακοινώσεων εταιρειών να επενδύσουν στις ΗΠΑ προκειμένου να αποφύγουν τις επιπτώσεις της δασμολογικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Gilead την Τετάρτη θα είναι συμπληρωματικό των επενδύσεων ύψους 21 δισ. δολαρίων που έχει προγραμματίσει να υλοποιήσει η εταιρεία για την ενίσχυση της παραγωγής της και για προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης στις ΗΠΑ μέχρι το 2030.

Η Gilead δήλωσε ότι τα νέα κεφάλαια θα επενδυθούν σε νέες τεχνολογίες, καθώς και για την κατασκευή τριών νέων εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση τριών υφιστάμενων μονάδων της στη χώρα.

Οι φαρμακοβιομηχανίες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Eli Lilly, Johnson&Johnson και Merck, ανακοίνωσαν επίσης πρόσφατα πρόσθετες επενδύσεις για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής τους εν μέσω της απειλής δασμών.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί πιέσεις στις φαρμακοβιομηχανίες των ΗΠΑ να μεταφέρουν την παραγωγή φαρμάκων τους στη χώρα και ανακοίνωσε έρευνες για τις εισαγωγές φαρμάκων που θα καθορίσουν την πολιτική δασμών της αμερικανικής κυβέρνησης για τον κλάδο.



Πηγή: skai.gr

