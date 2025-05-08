Η WeightWatchers που είχε ιστορία 62 ετών στην κουλτούρα του αδυνατίσματος κατέθεσε αίτηση πτώχευσης την Τρίτη, καθώς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα σύγχρονα «όπλα» κατά της παχυσαρκίας.

Οι μετοχές της εταιρείας κατέρρευσαν κατά 40% μετά την ανακοίνωση των σχεδίων για την υποβολή αίτησης πτώχευσης, στο πλαίσιο ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης, ενώ το χρέος της έφτασε στα 1,6 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία τώρα θα προσπαθήσει να αλλάξει το επιχειρηματικό της μοντέλο και να συμβαδίσει με την εποχή.

Η WeightWatchers ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του '60 ως μια ομάδα υποστήριξης για την απώλεια βάρους, με 400 συμμετέχοντες και γρήγορα μετατράπηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο με εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο.

Ιδρύτρια ήταν η Τζιν Νίντετς, «μία παχιά νοικοκυρά», όπως έλεγε η ίδια για τον εαυτό της, η οποία αφού μέσω συμβουλευτικής κατάφερε να χάσει τα κιλά που ήθελε, σκέφτηκε να βοηθήσει με τον ίδιο τρόπο και άλλες γυναίκες.

Ωστόσο, οι εποχές άλλαξαν και σήμερα η αυξανόμενη δημοτικότητα των φαρμάκων GLP-1, έπληξε τη ζήτηση για τα παραδοσιακά προγράμματα απώλειας βάρους.

«Η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων για την απώλεια βάρους έχει μειώσει την ελκυστικότητα των παραδοσιακών προγραμμάτων διατροφής, όπως του WeightWatchers. Οι άνθρωποι χάνουν κατά μέσο όρο περίπου 5-10% του συνολικού σωματικού τους βάρους αλλάζοντας τον τρόπο ζωής τους» ανέφερε ο John Morton στην Washington Post, βαριατρικός χειρουργός της Ιατρικής Σχολής του Yale. «Οι χρήστες ωστόσο των φαρμάκων απώλειας βάρους χάνουν κατά μέσο όσο το 15-20% του βάρους τους», τόνισε.

Πρέσβειρα της WeightWatchers και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ήταν για χρόνια η Όπρα Γουίνφρεϊ.

Ωστόσο, το 2023 είχε αποκαλύψει στο περιοδικό People πως έπαιρνε γνωστό φάρμακο για την απώλεια βάρους και αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αμέσως μετά, σε ακόμη ένα πλήγμα για την εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

