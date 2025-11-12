«Η ενοποίηση των δύο κορυφαίων εταιρειών του κλάδου επιχειρηματικού λογισμικού αποδεικνύει ότι το 1+1 μπορεί να δημιουργήσει κάτι πολύ μεγαλύτερο από το άθροισμά του». Με αυτή τη δήλωση ξεκίνησε την πρώτη συνέντευξη Τύπου της ENTERSOFTONE, ο κ. Αντώνης Κοτζαμανίδης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη δυναμική που αποτυπώνεται στα επίσημα αποτελέσματά της με την επίτευξη διψήφιων ρυθμών ανάπτυξης, αλλά και τη δημιουργία πολλαπλασιαστικής αξίας για τον ίδιο τον οργανισμό, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πελάτες του.

Μέσα σε λιγότερους από δέκα μήνες κοινής πορείας, η ENTERSOFTONE σημειώνει εντυπωσιακή και απολύτως οργανική ανάπτυξη, με αύξηση 16% στα ενοποιημένα έσοδα, τα οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν μεταξύ 137 και 140 εκατ. ευρώ για το 2025. Παράλληλα, καταγράφεται σημαντικά μεγαλύτερη άνοδος, άνω του 33% στο ενοποιημένο EBITDA, το οποίο αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 42 και 44 εκατ. ευρώ. Αποτελέσματα τα οποία επιβεβαιώνουν τη δυναμική που δημιουργεί η ενοποίηση της Entersoft και της SOFTONE και ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός του νέου οργανισμού που τοποθετεί στο επίκεντρο την επένδυση στην καινοτομία και ειδικότερα τις τεχνολογίες Web, Cloud και AI.

Αναφερόμενος στις πρώτες εφαρμογές business software με ενσωματωμένη τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης που πρόσφατα παρουσίασε η ENTERSOFTONE στους πελάτες της, ο κ. Αντώνης Κοτζαμανίδης επεσήμανε: «Έχουμε ξεκάθαρο όραμα: Να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του επιχειρηματικού λογισμικού στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, επενδύοντας σε τεχνολογίες που καταρρίπτουν τα εμπόδια και επιτρέπουν σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστες, εύχρηστες και επεκτάσιμες λύσεις. Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα λογισμικά μας θα επιτρέψει τη γρήγορη υιοθέτησή της από χιλιάδες επιχειρήσεις συμβάλλοντας καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο επενδυτικό πλάνο της επόμενης διετίας, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του ότι η ENTERSOFTONE θα διατηρήσει τη δυναμική της, συνεχίζοντας με διψήφιους ρυθμούς οργανικής ανάπτυξης μέσω της στρατηγικής αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στόχος μας είναι να διαδραματίσουμε καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση της ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων. Με τη διεύρυνση του πελατολογίου μας και τις λύσεις νέας γενιάς που θα προσφέρουμε, επιδιώκουμε να καλύψουμε το κενό μεταξύ αναγκαιότητας και έμπρακτης υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, φέρνοντας ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις πιο κοντά σε αυτή και καθιστώντας την, ένα πρακτικό εργαλείο για την καθημερινή τους λειτουργία.»

Κλείνοντας την παρουσίασή του, ο κ. Αντώνης Κοτζαμανίδης αναφέρθηκε στο ρόλο του κράτους: «Είναι σημαντικό να μεταβούμε από την υποχρεωτικότητα και την επιβολή ψηφιακού κόστους στις επιχειρήσεις για τη συμμόρφωσή τους, στην ενίσχυσή τους μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν τις επενδύσεις τους σε λύσεις λογισμικού που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους».

Στρατηγικός σχεδιασμός για την επόμενη διετία

Με σταθερό στόχο τη διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, η ENTERSOFTONE προχωρά σε έναν στοχευμένο στρατηγικό σχεδιασμό για την περίοδο 2026–2027. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων “AI-embedded” λειτουργιών που ενισχύουν την καινοτομία και την αποδοτικότητα των λύσεων, καθώς και στη διεύρυνση της παρουσίας της στην αγορά – τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει την επέκτασή της στη διεθνή αγορά, με νέες επενδύσεις σε Ρουμανία και Βουλγαρία, με στόχο τη διεύρυνση του δικτύου συνεργατών και την αύξηση της πελατειακής βάσης. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της ως περιφερειακός ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επένδυση στην καινοτομία και στους ανθρώπους

Η εταιρεία δεσμεύεται για επένδυση 200.000 ανθρωποημερών εργασίας την επόμενη τριετία, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη λειτουργιών Τεχνητής Νοημοσύνης και τη μαζική υιοθέτησή τους μέσα από τα λογισμικά που ήδη χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Το συνολικό ύψος της επένδυσης σε τεχνολογίες AI για την επόμενη τριετία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 35 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, επενδύει στην εκπαίδευση και ενεργοποίηση του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών της, ενισχύοντας τη διάχυση της γνώσης και την αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η νέα τεχνολογική εποχή.

Σήμερα, η ENTERSOFTONE διαθέτει 10 γραφεία – Hubs σε 4 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία), υποστηρίζοντας περισσότερες από 90.000 επιχειρήσεις-πελάτες κάθε μεγέθους με μια πλήρη γκάμα λύσεων που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των οργανισμών. Με ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων (ERP, CRM, SFA, eCOM, WMS, HCM/Payroll) και εξειδικευμένες κάθετες λύσεις για επιμέρους κλάδους, η εταιρεία εξυπηρετεί την αγορά μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο άνω των 700 συνεργατών. Απασχολεί περισσότερους από 1.500 εργαζομένους και λειτουργεί ως πιστοποιημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης της ΑΑΔΕ, με την υπηρεσία Einvoicing να εκτιμάται ότι θα διαχειριστεί την έκδοση άνω του 1 δισ. ηλεκτρονικών παραστατικών εντός του 2025.



