Οι Ντούα Λίπα, Τέιλορ Σουίφτ και Charli XCX συνέβαλαν στην τόνωση της βρετανικής οικονομίας κατά 8 δισεκατομμύρια λίρες το 2024, όπως αποκαλύφθηκε.

Η 30χρονη τραγουδίστρια του «Levitating» ηγήθηκε της προσπάθειας με το επιτυχημένο άλμπουμ «Radical Optimism» που κατέκτησε τις κορυφές των charts, πριν η παγκόσμια περιοδεία της συμβάλει στην εκτίναξη των εσόδων από τις εξαγωγές.

Η περιοδεία «Eras» της Τέιλορ Σουίφτ ήταν μια άλλη τεράστια πηγή εσόδων, αφού 1,2 εκατομμύρια θαυμαστές παρακολούθησαν τις 15 συναυλίες της στο Εδιμβούργο, το Λίβερπουλ, το Κάρντιφ και το Λονδίνο.

Το άλμπουμ «Brat» της Charli XCX, που έγινε πολιτιστικό φαινόμενο πέρυσι, ήταν μια άλλη πηγή εσόδων, με τη βιομηχανία να κερδίζει 1,5 δισεκατομμύρια λίρες από λήψεις, streaming και πωλήσεις δίσκων.

Το αποτέλεσμα; Προστέθηκαν 4.000 νέες θέσεις εργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι τώρα υπάρχουν 220.000 μουσικοί, συνθέτες, τραγουδοποιοί, παραγωγοί και μηχανικοί ήχου που εργάζονται με πλήρη απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρά το γεγονός ότι οι περιοδείες των Take That, Bruce Springsteen και Liam Gallagher συμβάλλουν, επίσης, στην οικονομική άνθηση της χώρας, ο διευθύνων σύμβουλος της UK Music, Tom Kiehl, προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο κλάδος, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.

«Αν και είναι εξαιρετική είδηση το γεγονός ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πλέον τη μουσική ως έναν υποτομέα με υψηλή ανάπτυξη, τελικά η κυβέρνηση πρέπει να κριθεί με βάση την πρόοδο που θα σημειώσει στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και στην απελευθέρωση των περιοδειών στην Ε.Ε. Η υφιστάμενη κατάσταση σε αυτά τα δύο μεγάλα ζητήματα είναι επί του παρόντος αντίθετη προς τα συμφέροντα της μουσικής», τόνισε ο ίδιος.

Νωρίτερα φέτος, ο Sir Elton John και ο Simon Cowell κάλεσαν τους υπουργούς να επανεξετάσουν τις ριζοσπαστικές προτάσεις τους για χαλάρωση των κανόνων περί πνευματικών δικαιωμάτων, σε μια προσπάθεια να σταματήσουν την AI από το να «λεηλατεί» τη δημιουργική ευφυΐα και φαντασία της Βρετανίας.

Οι δύο παγκόσμιοι σταρ φοβούνται ότι οι επόμενοι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν, αν η κυβέρνηση προχωρήσει με τα σχέδιά της να παραχωρήσει εξαίρεση από τα πνευματικά δικαιώματα στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Προειδοποίησαν ότι τα σχέδια αυτά κινδυνεύουν να καταστρέψουν τις παγκοσμίου φήμης δημιουργικές βιομηχανίες του Ηνωμένου Βασιλείου, αξίας 126 δισεκατομμυρίων λιρών, και ταυτόχρονα πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Οι υπουργοί προτείνουν την τροποποίηση των υφιστάμενων νόμων, ώστε οι τεχνολογικοί γίγαντες να μπορούν να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε διαδικτυακό υλικό, όπως κείμενα, εικόνες ή μουσική, για να βελτιώσουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους, χωρίς να τηρούν τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων που εξασφαλίζουν την αμοιβή των δημιουργών. Αντ' αυτού, οι δημιουργοί θα πρέπει να «αποχωρήσουν» από την εκμετάλλευση του έργου τους με αυτόν τον τρόπο.

Ωστόσο, πολλοί στον κόσμο της μουσικής, του κινηματογράφου, των μέσων ενημέρωσης, των τεχνών και των εκδόσεων φοβούνται ότι αυτό θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για έναν τομέα που απασχολεί 2,4 εκατομμύρια άτομα, με τους Αμερικανούς δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας να είναι οι πιθανότεροι δικαιούχοι.

