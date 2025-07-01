Το Euronext, που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είναι ο κορυφαίος πανευρωπαϊκός φορέας χρηματιστηριακών αγορών, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των κεφαλαιαγορών, από την εισαγωγή (listing), τη διαπραγμάτευση (trading), την εκκαθάριση (clearing), τον διακανονισμό (settlement) και τη θεματοφυλακή (custody), μέχρι λύσεις για εισηγμένες εταιρείες και επενδυτές.

Λειτουργεί την MTS, μία από τις κορυφαίες ηλεκτρονικές αγορές διαπραγμάτευσης σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, και τη Nord Pool, την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Επιπλέον, το Euronext παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης και διακανονισμού μέσω της Euronext Clearing και των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων (CSDs) της Euronext Securities σε Δανία, Ιταλία, Νορβηγία και Πορτογαλία.

Από τον Μάρτιο του 2025, τα ρυθμιζόμενα χρηματιστήρια του Euronext σε Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία και Πορτογαλία φιλοξενούν σχεδόν 1.800 εισηγμένες με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς 6,3 τρισ. ευρώ, ένα ισχυρό franchise "blue-chip" και το μεγαλύτερο παγκόσμιο κέντρο για εισαγωγές χρέους και αμοιβαίων κεφαλαίων.

Με ποικιλόμορφη εγχώρια και διεθνή πελατειακή βάση, το Euronext διαχειρίζεται το 25% της ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης μετοχών (lit equity trading). Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν μετοχές, συνάλλαγμα (FX), ETFs, ομόλογα, παράγωγα, εμπορεύματα και δείκτες.





