To Protergia Picasso προσφέρει σιγουριά για όλους και τον Ιούλιο

Η Protergia, αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN, παραμένει πιστή στη δέσμευση της να στηρίζει τους καταναλωτές με σταθερότητα και σιγουριά προσφέροντας πρωτοποριακά προϊόντα, όπως το Protergia Picasso -ασπίδα στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι διακυμάνσεις της αγοράς - ενώ διατηρεί ανταγωνιστικές τιμές για όλα τα υπάρχοντα προϊόντα της.

Συγκεκριμένα:

· Protergia Picasso, το προϊόν ενέργειας νέας γενιάς, στο οποίο ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του, με προγράμματα για ένα ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες). Δείτε εδώ πώς λειτουργεί!

· Value Secure 12M -το μπλε τιμολόγιο που προσφέρεται για ακόμα ένα μήνα στην εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή των 0,099 €/kWh με έκπτωση συνέπειας, για σιγουριά και ασφάλεια 12 μηνών.

·Value Swift on time – το οικιακό κυμαινόμενο «κίτρινο» τιμολόγιο που προσφέρεται για περισσότερο από 1 χρόνο στην ίδια τιμή στα 0,09093 €/kWh με συνέπεια

·Value Power & Gas 12Μ – η συνδυαστική προσφορά τιμή 0,0369 €/kWh για το φυσικό αέριο και 0,099 €/kWh για το ρεύμα. Πράσινο Οικιακο Τιμολόγιο Value Special στα 0,169€/kWh.

Και μην ξεχνάτε το Powergiving!

Κάθε μήνα για όλο το 2025, 1 μεγάλος νικητής κερδίζει 50.000€, 10 τυχεροί από 5.000€, και 100 πελάτες της Protergia απολαμβάνουν τον λογαριασμό τους ΔΩΡΕΑΝ για έναν ολόκληρο χρόνο!

Η Protergia έχει ήδη επιβραβεύσει 666 πελάτες της για την εμπιστοσύνη τους στις προηγούμενες 6 κληρώσεις, με την επόμενη κλήρωση για τους νέους 111 τυχερούς πελάτες να έχει προγραμματιστεί για τις 7 Ιουλίου!

Πάντα με σιγουριά και ασφάλεια Protergia.

Πηγή: skai.gr

