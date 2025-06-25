Ο MSCI ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ετήσιας αναθεώρησης για την ταξινόμηση των αγορών, διατηρώντας την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εκτός της λίστας παρακολούθησης (watch list) για πιθανή αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές.

Όμως ανοίγει και «παράθυρο» αναβάθμισης καθώς σημειώνει ότι υπάρχει πρόοδος, επισημαίνοντας τις συνεχείς βελτιώσεις και μεταρρυθμίσεις από τις ελληνικές αρχές, ενώ και η ελληνική οικονομία πληροί τα μακροοικονομικά κριτήρια για να ενταχθεί στις ανεπτυγμένες αγορές.

Όπως σημειώνει ο οίκος «η ελληνική αγορά έχει σημειώσει πρόοδο στην ευθυγράμμιση με τα πρότυπα προσβασιμότητας που παρατηρούνται συνήθως στις Αναπτυγμένες Αγορές της Ευρώπης. Επιπλέον, η Ελλάδα πληροί τα οικονομικά κριτήρια ανάπτυξης για την κατάταξη στις Αναπτυγμένες Αγορές.

Μετά τις αλλαγές που εφαρμόστηκαν στις Απαιτήσεις Μεγέθους και Ρευστότητας του Πλαισίου Κατάταξης Αγορών της MSCI, εισήχθη κανόνας διατηρησιμότητας (persistency rule), ο οποίος απαιτεί έναν ελάχιστο αριθμό πέντε εταιρειών που να πληρούν τα κριτήρια του Δείκτη Προτύπων Αναπτυγμένων Αγορών, διατηρώντας αυτήν την κατάσταση για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, προκειμένου να εξεταστεί αναβάθμιση κατηγορίας.

Η Ελλάδα δεν πληρούσε τις νέες απαιτήσεις διατηρησιμότητας Μεγέθους και Ρευστότητας κατά τη στιγμή της Ανασκόπησης Κατάταξης Αγορών της MSCI για το 2025.»

Επίσης, η MSCI, στην ανακοίνωσή της, τονίζει ότι «αντιμετωπίζει τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν καταταγεί στις Αναπτυγμένες Αγορές ως ενιαία οντότητα για σκοπούς κατασκευής και συντήρησης δεικτών. Αυτή η προσέγγιση αντανακλά τον υψηλό βαθμό ενοποίησης που παρατηρείται στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών, περιλαμβάνοντας εναρμονισμένες υποδομές αγοράς, κανονιστική ευθυγράμμιση και διασυνοριακή προσβασιμότητα. Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη την οπτική πολλών διεθνών θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι ολοένα και περισσότερο βλέπουν την Ευρώπη των Αναπτυγμένων Αγορών ως ένα συνεκτικό και ενοποιημένο επενδυτικό τοπίο.

Στο πλαίσιο αυτό, η MSCI ζητά ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με το εάν ο κανόνας διατηρησιμότητας βάσει των προτύπων Απαιτήσεων Μεγέθους και Ρευστότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται στις ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια διαβουλεύσεων για ενδεχόμενη ανακατάταξή τους στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών.»

