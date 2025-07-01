Τουρκία: Η εταιρία κατασκευής drones Baykar ολοκληρώνει την εξαγορά της Piaggio Aerospace

Η τουρκική αμυντική βιομηχανία αποκτά παρουσία στην Ευρώπη. Η τουρκική εταιρεία κατασκευής drones Baykar ολοκλήρωσε την εξαγορά της ιταλικής αεροπορικής εταιρείας Piaggio Aerospace, με ιστορία 140 χρόνων, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Made in Italy προϊόντων της Ιταλίας.

Ο Ιταλός Υπουργός Επιχειρήσεων, Αντόλφο Όρσο, δήλωσε ότι η εξαγορά σηματοδοτεί «ένα στρατηγικό βήμα για την επανεκκίνηση μιας από τις ιστορικές μάρκες της ιταλικής αεροναυπηγικής βιομηχανίας με έναν σημαντικό διεθνή επενδυτή, του οποίου το βιομηχανικό σχέδιο ανοίγει ακόμη πιο σημαντικές προοπτικές αγοράς στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της ιταλικής και ευρωπαϊκής αεροδιαστημικής βιομηχανίας».

«Αυτή η επιχείρηση έχει ήδη έναν περαιτέρω, σημαντικό αντίκτυπο στην ευρύτερη συνεργασία μεταξύ Baykar και Leonardo, η οποία θα επιτρέψει στη χώρα μας να αποτελέσει κορυφαίο παράγοντα στην ευρωπαϊκή αγορά. Ένα λαμπρό μέλλον για μια εταιρεία που έχει ένα ένδοξο παρελθόν, ένα σύμβολο του Made in Italy», πρόσθεσε ο Όρσο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Baykar, Χαλούκ Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι στόχος τους είναι να επανεκκινήσουν την Piaggio Aerospace με ένα φιλόδοξο βιομηχανικό όραμα ικανό να ενισχύσει την κληρονομιά της και, ταυτόχρονα, να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές της για το μέλλον.

«Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που, με ικανότητα και αποφασιστικότητα, κράτησαν την εταιρεία ζωντανή ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί τους για να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες, να προωθήσουμε την καινοτομία και να οικοδομήσουμε ένα σταθερό και βιώσιμο μέλλον», δήλωσε.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος και CTO της Baykar, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, γαμπρός του Ερντογάν, δήλωσε ότι «είναι μεγάλη τιμή για εμάς να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το μέλλον της Piaggio Aerospace – ενός συμβόλου ιταλικής καινοτομίας και αριστείας. Στόχος μας είναι να αναζωογονήσουμε αυτήν την ιστορική μάρκα επενδύοντας στην τεχνογνωσία της στην πολιτική αεροπορία, αυξάνοντας την παραγωγή του P.180 Avanti EVO και ενισχύοντας τον ρόλο της ως κέντρου αριστείας για τη συντήρηση αεροσκαφών και κινητήρων στην Ευρώπη».

«Στοχεύουμε σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό και ενισχύοντας τη βιομηχανική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας, αξιοποιώντας την ιστορία και το μηχανικό ταλέντο της Piaggio Aerospace. Η εταιρεία έχει πάνω από έναν αιώνα μηχανικής αριστείας. Βλέπουμε αυτήν την εξαγορά όχι ως μια απλή επιχειρηματική συναλλαγή, αλλά ως μια ευκαιρία να ενισχύσουμε την κληρονομιά της Piaggio Aerospace και να δώσουμε νέα ώθηση στις δυνατότητες σχεδιασμού και κατασκευής της ιταλικής αεροναυπηγικής βιομηχανίας», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ.

Πρόσθεσε ότι είναι βαθιά αφοσιωμένοι στη διατήρηση της μοναδικής ταυτότητας της Piaggio Aerospace, εμποτίζοντάς την με ένα πνεύμα αριστείας που είναι μοναδικό στον κόσμο της αεροπορίας, της καινοτομίας, της ασφάλειας και της απόδοσης, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς πολιτικής αεροπορίας.

Οι κύριοι στόχοι του σχεδίου ανάπτυξης περιλαμβάνουν την επανεισαγωγή του θρυλικού αεροσκάφους P.180 Avanti EVO στην παγκόσμια αγορά με ανανεωμένες τεχνολογικές δυνατότητες. Στοχεύει επίσης στην κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης της αγοράς για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μάχης (UCAV) Bayraktar Akinci και Bayraktar TB2 της Baykar μέσω της παραγωγής στις εγκαταστάσεις της Piaggio και στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου αριστείας στη συντήρηση αεροσκαφών και κινητήρων. Στόχος είναι η διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς της Piaggio Aerospace και η περαιτέρω ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου της εταιρείας στο ευρωπαϊκό βιομηχανικό οικοσύστημα.

Σύμφωνα με το Anadolu, από την έναρξη της διαδικασίας Έρευνας και Ανάπτυξης UAV το 2003, το 83% των εσόδων της Baykar προέρχεται από εξαγωγές, με κέρδη 1,8 δισ. δολαρίων το 2023, και κατατάχθηκε μεταξύ των 10 κορυφαίων εταιρειών με τις υψηλότερες εξαγωγές σε όλους τους τομείς στην Τουρκία.

