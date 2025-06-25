Σε επιβεβαίωση των στόχων για αύξηση της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας της ΔΕΗ για την περίοδο έως το 2027 προχώρησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Γιώργος Στάσσης μιλώντας σήμερα στη γενική συνέλευση των μετόχων.

Συγκεκριμένα τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), τα οποία διπλασιάστηκαν την προηγούμενη τριετία, προβλέπεται να φθάσουν εφέτος στα 2 δισ. Ευρώ και το 2027 στα 2,7 δισ. ενώ τα καθαρά κέρδη από 360 εκατ. πέρυσι θα ανέλθουν στα 800 εκατ. το 2027.

Διανομή μερίσματος

Αναφορικά με την διανομή μερίσματος, την οποία επανέλαβε η ΔΕΗ μετά από 10 χρόνια, για τη χρήση 2024 προβλέπεται εφέτος η διανομή 0,4 ευρώ ανά μετοχή (έναρξη καταβολής στις 15 Ιουλίου) το οποίο προβλέπεται να αυξηθεί σε 1 ευρώ έως το 2027.

"Επιτυγχάνουμε όλους τους στόχους σε λειτουργικό και οικονομικό επίπεδο, και επιβεβαιώνουμε τους στόχους του επιχειρησιακού σχεδίου για το 2025 και τα επόμενα έτη. Τα αποτελέσματα, σε αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αποτυπώνουν τη δυναμική του ομίλου ΔΕΗ", ανέφερε ο κ.Στάσσης

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους μετόχους υπογράμμισε:

-Την αύξηση των επενδύσεων στα 3 δισ. Ευρώ το 2024 από 2,6 το 2023. Το 85 % των επενδύσεων κατευθύνονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και στη διανομή.

-Την άνοδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα 5,5 γιγαβάτ το 2024 και 6,2 γιγαβατωρών σήμερα, (σε Ελλάδα και εξωτερικό) από 3,4 γιγαβάτ το 2021 σε συνδυασμό με την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων η οποία θα ολοκληρωθεί το 2026. "Επιπλέον, τόνισε, συνήψαμε στρατηγικές συμφωνίες συνεργασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό διευρύνοντας την παρουσία μας στη Ρουμανία αλλά αποκτώντας πρόσβαση και σε νέες χώρες όπως η Ιταλία και η Βουλγαρία και σύντομα και η Κροατία".

-Την διείσδυση της ΔΕΗ σε νέες αγορές όπως η ηλεκτροκίνηση (τα σημεία φόρτισης έχουν φθάσει πλέον στα 3.300) και οι τηλεπικοινωνίες για τις οποίες ξεκίνησε πρόσφατα η διάθεση προϊόντων λιανικής. Το δίκτυο καλύπτει τώρα 1,2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις και στόχος είναι η κάλυψη 3 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: skai.gr

