Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε την προτεινόμενη εξαγορά της Monte dei Paschi di Siena από την ανταγωνίστρια Mediobanca, ανέφερε η BMPS σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη.

Η MPS (Monte dei Paschi di Siena), η οποία για μια δεκαετία ενσάρκωνε τα τραπεζικά δεινά της Ιταλίας μέχρι την κρατική διάσωσή της το 2017, εξέπληξε τους επενδυτές τον Ιανουάριο κάνοντας προσφορά για την επενδυτική τράπεζα με έδρα το Μιλάνο.

Η προσφορά εξαγοράς ακολούθησε την πώληση τον περασμένο Νοέμβριο από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ενός μεριδίου της τράπεζας σε μια ομάδα Ιταλών μετόχων, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών Del Vecchio και Caltagirone, οι οποίες είναι επίσης βασικοί μέτοχοι της Mediobanca, αναφέρει το Market Screener.

Κοντά στα 15 δισ. το deal

Η MPS αποτιμάται σήμερα στα 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η κεφαλαιοποίηση της Mediobanca πλησιάζει τα 16 δισεκατομμύρια ευρώ - ένα ποσό υψηλότερο από την προσφορά της MPS ύψους 14,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για το σύνολο των μετοχών.

Η απόφαση ελήφθη από το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ μέσω γραπτής διαδικασίας. Τώρα πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Στη συνέχεια θα κοινοποιηθεί στην MPS, η οποία αναμένεται να υποβάλει επίσημα την προσφορά της τον Ιούλιο, διατηρώντας την ανοιχτή για αρκετές εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι επενδυτές της Mediobanca μπορούν να προσφέρουν τις μετοχές τους.

Πηγή: skai.gr

