Η Ελλάδα αναδεικνύεται σταθερά και κερδίζει συνεχώς έδαφος σε επενδυτικό προορισμό για διεθνείς πελάτες, Έλληνες της διασποράς αλλά και εγχώριους αγοραστές οι οποίοι αναζητούν ακίνητα υψηλής αισθητικής και υπεραξίας, είτε για ίδια χρήση είτε για επενδυτική αξιοποίηση.

Όπως επισήμαναν ανώτερα διοικητικά στελέχη της BARNES International Realty που βρέθηκαν στην Αθήνα με αφορμή τα νέα τους ανακαινισμένα γραφεία της BARNES Greece, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες premium real estate, παράγοντες, όπως η άνοδος της ζήτησης από digital nomads, το πρόγραμμα Golden Visa, το φορολογικό καθεστώτος για μη φορολογικούς κατοίκους (non-Dom) και η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των ξένων συνταξιούχων, κάνουν την Ελλάδα έναν ευνοϊκό προορισμό στην αγορά πολυτελούς κατοικίας και διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο

Οι περιοχές ενδιαφέροντος

Ο πρόεδρος της BARNES International Realty, Thibault de Saint Vincent, επισήμανε ότι η Αθήνα είναι πλέον ένας ώριμος και συναρπαστικός προορισμός για το διεθνές luxury real estate.

Αναλυτικότερα, η Αθήνα κατέκτησε την 16η θέση στον δείκτη BARNES City Index για το 2025, ανεβαίνοντας σημαντικά από την 33η θέση το 2024. Όπως επισημάνθηκε, υπάρχουν προοπτικές να βρεθεί σύντομα και μέσα στην πρώτη δεκάδα.

Παράλληλα, η Αθήνα, μαζί με τα ελληνικά νησιά, συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στις αναδυόμενες επενδυτικές επιλογές, καταλαμβάνοντας από κοινού την 11η θέση στη σχετική κατάταξη.

Οι περιοχές υψηλής ζήτησης παραμένουν το κέντρο και τα παράλια της Αθήνας, όπως το Κολωνάκι, η Γλυφάδα και το Ψυχικό, καθώς και οι καθιερωμένοι νησιωτικοί προορισμοί όπως η Μύκονος, η Πάρος και η Κέρκυρα.

Την ίδια στιγμή, ανερχόμενες περιοχές, όπως ο Άγιος Δημήτριος, ο Νέος Κόσμος και η Κυψέλη, καθώς και λιγότερο γνωστά νησιά όπως η Τζια και τα Κύθηρα, προσελκύουν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από εγχώριους και διεθνείς αγοραστές.

Το προφίλ των αγοραστών - επενδυτών

Στο πελατολόγιο της εταιρίας είναι ξένοι με υψηλή περιουσία αλλά και Έλληνες αγοραστές. Άτομα υψηλής καθαρής αξίας από όλο τον κόσμο, οι λεγόμενοι «πολίτες του Κόσμου», αναζητούν ποιοτικό τρόπο ζωής και επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.

Το 50% των αγοραστών είναι διεθνές, με κύρια κίνητρα τον τρόπο ζωής, την επένδυση και τους δεσμούς καταγωγής.

Παράλληλα, αναπτύσσεται το "Back to Greece" κίνημα, με ομογενείς ή ξένους με ελληνική καταγωγή και συναισθηματικούς δεσμούς με τη χώρα να επενδύουν σε ακίνητα, με στόχο τη σύνδεση με τις ρίζες τους και την απόκτηση ελληνικής ή ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Από ακίνητα εκατομμυρίων μέχρι ακίνητα των 100.000 ευρώ

Οι ξένοι και οι Ελληνες επενδυτές - αγοραστές, δεν αναζητούν απαραίτητα μόνο ακίνητα μεγάλης αξίας αλλά και πολύ μικρότερης που αισθητικά τους ταιριάζουν. Η Κατερίνα Μητσοτάκη, διευθύνουσα σύμβουλος της BARNES Greece, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε παραδείγματα πώλησης ακινήτων στην Ελλάδα από 17 εκατ.ευρώ στη Σκιάθο μέχρι 150.000 ευρώ για μια εξοχική κατοικία στην Κάρπαθο.

Τα ακίνητα με τη μεγαλύτερη ζήτηση περιλαμβάνουν παραθαλάσσιες βίλες σε νησιά, νεόδμητα ακίνητα στη Ριβιέρα της Αθήνας, ανακαινισμένα διαμερίσματα σε περιοχές όπως η Κυψέλη και το Παγκράτι, καθώς και επενδυτικές αγορές με στόχο την ανακαίνιση ή την απόκτηση άδειας διαμονής.

Οι τιμές στη χώρα μας είναι ανοδικές, αλλά υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης καθώς η διαφορά με άλλες χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, είναι σημαντικές. Πρώτο με μεγάλη διαφορά στην παγκόσμια κατάταξη είναι το Μονακό όπου το τετραγωνικό φθάνει τα 100.000 ευρώ.

Όπως επισημάνθηκε, στην Ελλάδα με 1 εκατ. ευρώ κάποιος μπορεί για παράδειγμα να αποκτήσει μεζονέτα 230 τ.μ. με κήπο και πισίνα στην Κηφισιά, διαμέρισμα 150 τ.μ. δίπλα στη θάλασσα στη Βούλα, κατοικία Art Deco 365 τ.μ. στην Κυψέλη ή κατοικία 140 τ.μ. με θέα στη θάλασσα στην Τήνο.

Σημαντική είναι επίσης η παρουσία οικολογικά ευαισθητοποιημένων επενδυτών, οι οποίοι αναζητούν ενεργειακά αποδοτικά και περιβαλλοντικά φιλικά ακίνητα που εναρμονίζονται με τον τρόπο ζωής και τις αξίες τους. Η ζήτηση πλέον στρέφεται και σε γοητευτικά ακίνητα σε απρόσμενους προορισμούς, γεγονός που υποδηλώνει πως οι "out of the box" επιλογές διαμορφώνουν τις τάσεις του μέλλοντος.

Οι τάσεις στη διεθνή αγορά

Στις νέες αναδυόμενες αγορές για το 2025, την κορυφαία πεντάδα καταλαμβάνουν το Λονδίνο, η Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη, η Βαρκελώνη και η Βουδαπέστη.

Το Μαϊάμι ηγείται της αγοράς μίσθωσης πολυτελών ακινήτων στις ΗΠΑ, με περισσότερες από 200 εταιρείες να μεταφέρουν την έδρα τους εκεί το 2024.

Η Αθήνα και τα ελληνικά νησιά εμφανίζονται για πρώτη φορά στην 11η θέση της σχετικής κατάταξης, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση του brand "Greece" και την εδραίωσή του στην παγκόσμια αγορά πολυτελούς κατοικίας.

Στον διεθνή δείκτη BARNES City Index για το 2025, η Μαδρίτη σημειώνει αύξηση 40% στα έσοδα της BARNES, προωθώντας το πρότυπο της «πόλης των 15 λεπτών». Το Ντουμπάι καταγράφει αύξηση τιμών 13-15%, λόγω εισροής τεχνολογικών επαγγελματιών και διεθνών αγοραστών.

Το Μονακό συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή ζήτηση και περιορισμένη προσφορά, με τιμές να ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το Μιλάνο συγκεντρώνει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον χάρη στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και την ανάπτυξη νέων περιοχών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: skai.gr

