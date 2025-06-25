Αύξηση 2,2% σημείωσε η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία της Αθήνας κατά το α' πεντάμηνο 2025, έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής & Αργοσαρωνικού.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η «αθηναϊκή ξενοδοχία τηρεί "στάση αναμονής" ενόψει των σημαντικών διεθνών εξελίξεων που προβληματίζουν για άλλη μια φορά τον ελληνικό τουρισμό».

«Οι εξελίξεις στον γεωπολιτικό και κατ' επέκταση στον οικονομικό χάρτη, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση των στρατιωτικών συγκρούσεων προκαλούν μια δικαιολογημένη ανησυχία στον ξενοδοχειακό κόσμο» τονίζουν οι ξενοδόχοι της Αττική, αναφέροντας ότι «ο πολίτης του κόσμου που επρόκειτο να ταξιδέψει έστω και για επαγγελματικούς λόγους - πόσο μάλλον για διακοπές - δείχνει και αυτός να τηρεί στάση αναμονής».

Η Ελλάδα και ειδικά η Αθήνα έχουν βρεθεί κατ' επανάληψη αντιμέτωπες με πολύ σημαντικές κρίσεις στη νεότερη ιστορία και έχουν αποδείξει την ανθεκτικότητά τους. «Αυτό ωστόσο δε σημαίνει πως δε χρειάζεται να υπάρξει πρόνοια σε θέματα "διαχείρισης κρίσεων και οικονομικού κινδύνου" τόσο σε κεντρικό - επιτελικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο» αναφέρει η ΕΞΑ.

Τα στοιχεία του α' πεντάμηνου του 2025

Ειδικότερα για το πρώτο πεντάηνο του 2025 σημειώνεται ότι «εξελίχθηκε αρκετά καλά στην Αθήνα, αλλά με μια ιδιαίτερα "συγκρατημένη δυναμική" στα ξενοδοχεία - που ήδη είχε απασχολήσει τον ξενοδοχειακό κόσμο, τόσο για την πορεία του λοιπού της χρονιάς, όσο και για την πορεία του 2026. Αποδιδόταν, δικαίως, στους γνωστούς, συνήθεις λόγους και παραμέτρους που εξετάζονται, όπως λ.χ. στην αύξηση της δυναμικότητας του προορισμού σε προσφερόμενες κλίνες, στις νεότερες τάσεις των αγορών, στην κατάσταση στις ΗΠΑ, κ.ά. Ωστόσο, πλέον, μοιραία, οι ανησυχίες για την εξέλιξη της χρονιάς και για την "επαύριον" ενισχύονται με νέα δεδομένα - πέραν των συνηθισμένων».

Η μέση τιμή δωματίου (ADR) διαμορφώθηκε στα 155,25 ευρώ (αύξηση κατά 4,8 % έναντι του αντίστοιχου πενταμήνου 2024) και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (Rev Par) έφτασε στα 111,06 ευρώ (αύξηση κατά 7,1 % έναντι του περυσινού πενταμήνου).

Σε ό,τι αφορά στη μέχρι σήμερα κίνηση και απόδοση των αθηναϊκών ξενοδοχείων, ο Μάιος 2025, παραδοσιακά μήνας αιχμής για την Αθήνα, κατέγραψε εφέτος 87,9% μέση πληρότητα έναντι 84,5% του περυσινού Μαΐου. Βελτίωση (κατά 4,8%) καταγράφεται επίσης στην Μέση Τιμή Δωματίου (ADR), η οποία διαμορφώθηκε στα 210,95 ευρώ αλλά και στο RevPar (185,32 ευρώ), το οποίο αυξήθηκε κατά 7,1% έναντι του περυσινού Μαΐου.

Σε επίπεδο πενταμήνου συγκριτικά με τις πόλεις - ανταγωνιστές της Αθήνας, οι επιδόσεις σε πληρότητα, μέση τιμή δωματίου και έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο της ελληνικής πρωτεύουσας ήταν ικανοποιητικές. Η πληρότητα της Αθήνας (71,5%) το πεντάμηνο ακολούθησε τις επιδόσεις της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης, οι οποίες σημείωσαν αντίστοιχα οριακή αύξηση (Μαδρίτη +0,5%) ή τάσεις μείωσης (Βαρκελώνη -0,9%), αλλά ξεπέρασε σε μέση πληρότητα τη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη.

Από πλευράς μέσης τιμής δωματίου (ADR), παρατηρούμε αύξηση για την Αθήνα και τη Ρώμη κατά 4,8%, για τη Μαδρίτη κατά 9,5%, για τη Βαρκελώνη κατά 3,6% και για τη Κωνσταντινούπολη κατά 0.3%. Αντίστοιχα, στο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) στο πεντάμηνο του 2025 παρατηρήθηκε αύξηση για την Αθήνα κατά 7,1%, για την Μαδρίτη κατά 10,1%, για την Βαρκελώνη κατά 2,7%, για την Ρώμη κατά 5,0 % και για την Κωνσταντινούπολη κατά 1,7%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

