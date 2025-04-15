«Το 2025 έχει ξεκινήσει καλά. Οι ενδείξεις παραμένουν θετικές, παρά τα πολλά ερωτηματικά που υπάρχουν στο διεθνές περιβάλλον». Αυτό δήλωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας (ΔΑΑ, «Ελ. Βενιζέλος») κ. Γιάννης Παράσχης, αναφορικά με τις προοπτικές της φετινής χρονιάς στη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Χαρακτήρισε έτος ορόσημο το 2024,καθώς κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ σε επίπεδο επιβατικής κίνησης και «εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση και με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Ωστόσο, όπως προέβλεψε, «αναμένουμε μονοψήφιο ποσοστό αύξησης για το σύνολο του έτους και έναν αντίστοιχα χαμηλό μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».

Σύμφωνα με τον κ. Παράσχη «το αεροδρόμιο της Αθήνας με 31,85 εκατ. επιβάτες το 2024, είχε κατά πολύ μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση τόσο με το 2023 όσο και το 2019 σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια -είναι ενδεικτικό ότι ειδικά σε σύγκριση με την προ-πανδημική περίοδο η αύξηση στην Ευρώπη το 2024 ήταν στο +1,8%, όταν στο Ελευθέριος Βενιζέλος το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο +24,5%. Η απόκλιση αυτή δεν μπορεί να συνεχίσει για μακρό χρονικό διάστημα ακόμη, άρα γι' αυτό έχουμε και αυτές τις εκτιμήσεις για μονοψήφιο ποσοστό ανόδου της κίνησης», σχολίασε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Ανέφερε πως με βάση τα στοιχεία του 2024, ο ΔΑΑ είναι το 8ο σε επιβατική κίνηση αεροδρόμιο στην Ε.Ε., ενώ στη διασυνδεσιμότητα με το εξωτερικό έχει φτάσει να είναι στην 9η θέση της λίστας με τους καλύτερους κόμβους στην Ευρώπη, με βάση τα στοιχεία του ΟAG.

Δεδομένων των συνθηκών, που διαμορφώνονται στη διεθνή αγορά λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και της πολιτικής δασμών της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ, το αεροδρόμιο της Αθήνας στρέφει το ενδιαφέρον του προς Ανατολάς. Αν και η κινεζική αγορά επιστρέφει με σχετικά αργούς ρυθμούς μετά την πανδημία, εκτιμάται ότι θα πάει καλύτερα τα επόμενα χρόνια. «Η κινεζική αγορά και οι ασιατικές αγορές γενικότερα αποτελούν σημαντικό στόχο για εμάς. Έχουμε ήδη μια απευθείας σύνδεση με τη Σαγκάη και απευθείας συνδέσεις με το Πεκίνο και έχουμε και μια πρόσθετη αεροπορική σύνδεση που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα από την Κίνα», είπε ο κ. Παράσχης. Ταυτόχρονα επισήμανε πως τόσο οι ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, όσο και οι διεθνείς συνεχίζουν να επενδύουν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Επενδυτικό πρόγραμμα

«Η αύξηση της επιβατικής κίνησης, σε συνδυασμό με τα οφέλη της ενοποίησης των δύο φάσεων επέκτασης, όπως είχαν αρχικώς παρουσιαστεί, οδήγησαν στη στρατηγική αναθεώρηση του προγράμματος για 40 εκατ. επιβάτες ως το 2032», εξήγησε ο επικεφαλής του ΔΑΑ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα αφορά 1,28 δισ. ευρώ και το σημαντικό είναι ότι το αεροδρόμιο της Αθήνας δεν έχει ανάγκη επέκτασης διαδρόμων ή τροχιόδρομων (μπορούν να εξυπηρετήσουν μία δυναμικότητα άνω των 50 εκατ. επιβατών), αλλά οι νέες επενδύσεις θα αφορούν κυρίως τους χώρους των terminals, της πίστας για το πάρκινγκ των αεροσκαφών και τον πολυώροφο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. «Εχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία ανάθεσης της πρώτης φάσης που αφορά τον χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών (σ.σ. 32 θέσεις στο βόρειο τμήμα της πίστας που αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του 2027). Ως προς το νέο 7ωροφο πάρκινγκ οχημάτων, αυτό αφορά επιπλέον 3.500 θέσεις και αναμένεται επίσης το δεύτερο τρίμηνο του 2027»,αέφερε.

Σε σχέση με τη χρηματοδότηση του προγράμματος, το ποσό ύψους 800 εκατ. ευρώ έχει εξασφαλιστεί μέσω τραπεζικού δανεισμού, επιπλέον 240 εκατ. ευρώ έχουν προβλεφθεί μέσω της διαδικασίας του scrip dividend (έως 100 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2024 και έως 140 εκατ. ευρώ επιπλέον μέσα στα επόμενα τρία έτη), ενώ για τα υπόλοιπα κεφάλαια θα υπάρξει δανεισμός.

Το πλάνο επέκτασης περιλαμβάνει τον υπερδιπλασιασμό των εμπορικών χώρων στα 34.000 τ.μ. έναντι περίπου 13.500 τ.μ. σήμερα (+150%), προσφέροντας μια ιδιαίτερη αναπτυξιακή δυναμική στο κομμάτι των μη αεροπορικών εσόδων, η οποία αναμένεται να γίνει σταδιακά αισθητή από το τέλος του 2028 κι έπειτα. Επί του παρόντος, είναι σε φάση ανάθεσης οι δύο πρώτοι διαγωνισμοί της μεγάλης επέκτασης, που αφορούν τον πολυώροφο χώρο στάθμευσης και τη νέα βορειοδυτική πίστα.

Αναφορικά με τα έσοδα από τις επενδύσεις επέκτασης, αυτά θα αρχίσουν να «εγγράφονται» από το δεύτερο εξάμηνο του 2027, καθώς τότε θα αρχίσει να λειτουργεί το νέο πολυώροφο πάρκινγκ αυτοκινήτου, ενώ από το τέλος του 2028 θα αρχίσουν να τρέχουν έσοδα και από τις άλλες εμπορικές δραστηριότητες (καταστήματα κ.λ.π.).

Να σημειωθεί τέλος ότι οι μέτοχοι του ΔΑΑ ενέκριναν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Έκθεση Βιωσιμότητας. Επίσης ενέκριναν το μέρισμα των 0,7862 ευρώ ανά μετοχή, όπως επίσης και το πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025 - 2028).

