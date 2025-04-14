Ισχυρή θέση της Τράπεζας Πειραιώς: Ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια το 2024

Οι ελληνικές τράπεζες είναι στην καλύτερη θέση των τελευταίων πολλών ετών, με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, μεγάλη ρευστότητα, και σημαντικό περιθώριο να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία, ανέφερε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου, μιλώντας σήμερα στην ετήσια γενική συνέλευση της τράπεζας.

Μιλώντας για τις τρέχουσες εξελίξεις είπε ότι η αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί πρόσφατα με την ανακοίνωση της επιβολής των νέων τελωνειακών δασμών από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά και από τα μέτρα «αντιποίνων» στα οποία προχώρησαν κάποιοι εμπορικοί εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών, δημιουργούν προβληματισμούς. Είμαστε στη διαδικασία αποτίμησης των μακροοικονομικών επιπτώσεων των δασμολογικών μέτρων που ανακοινώθηκαν, αλλά προφανώς αντιπροσωπεύουν έναν κίνδυνο για τις προοπτικές, τόσο της ευρωπαϊκής οικονομίας σε περίοδο οριακής ανάπτυξης, αλλά και σε ένα βαθμό και για τη χώρα μας, πρόσθεσε.

Μιλώντας για την Τράπεζα Πειραιώς είπε ότι ως η τράπεζα με το μεγαλύτερο αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία, η Πειραιώς, θωρακισμένη με ισχυρή ρευστότητα, δυνατό ισολογισμό και επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα, χρηματοδοτεί και θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και να δημιουργεί αξία για τους μετόχους της.

Αν το 2024 αποτέλεσε εξαιρετικό έτος για την Πειραιώς υπερβαίνοντας τους στόχους της σε όλους τους τομείς, το 2025 ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές για την περαιτέρω εξέλιξή της κερδοφορίας, είπε

Μιλώντας στην γενική συνέλευση ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου είπε ότι τo 2024 αποτέλεσε εξαιρετικό έτος για την Πειραιώς, υπερβαίνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί για την χρονιά σε όλους τους τομείς. Παρουσιάσαμε ιστορικό υψηλό σε ό,τι αφορά στα οικονομικά μας αποτελέσματα, παράγοντας 0,81 ευρώ κέρδη ανά μετοχή, με ετήσια άνοδο 38%, ενώ η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων ενισχύθηκε στο 15% από 12% το 2023, τόνισε.

Στην εκτενή παρουσίαση που έκανε προς τους μετόχους ο κ. Μεγάλου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο βασικός συνεργάτης και υποστηρικτής των πιο παραγωγικών και δημιουργικών δυνάμεων, που οδηγούν σταθερά μπροστά τη χώρα μας. Χρηματοδοτούμε, πρόσθεσε, μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη όπως η νέα περιφερειακή oδός Θεσσαλονίκης, η νέα γραμμή του μετρό στην Αθήνα, και την Αττική οδό, το Ελληνικό, την ανάπλαση του χώρου ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη, την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε όλη την Ελλάδα κλπ.

Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου τα αναλογούντα στους μετόχους το 2024 διαμορφώθηκαν σε 1,066 δισ. ευρώ. Η επίδοση αυτή ήταν αποτέλεσμα της ώθησης από την αύξηση των δραστηριοτήτων μας, τόσο στα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω της ισχυρής δανειακής ανάπτυξης όσο και στα καθαρά έσοδα από προμήθειες, με πυλώνες τη χρηματοδότηση, την τραπεζοασφάλιση και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη σημαντική εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους, είπε. Με αφετηρία τις ισχυρές επιδόσεις του 2024, στο τέλος Φεβρουαρίου 2025, παρουσιάσαμε τις στρατηγικές μας επιδιώξεις και τους επικαιροποιημένους χρηματοοικονομικούς μας στόχους για την περίοδο 2025 - 2028, ανέφερε ο κ. Μεγάλου.

Στρατηγική της τράπεζας είναι να είναι ο πρωταγωνιστικός όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με συνεπή, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής της είναι η κερδοφόρα ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, οι διατηρήσιμες αποδόσεις σε επίπεδο 15% και η διανομή πλέον των 2 δισ. ευρώ στους μετόχους μας σωρευτικά ως το 2028, είπε.

Αναφέρθηκε επίσης εκτενώς στη σημαντική συμφωνία για την εξαγορά του 90% στη μητρική εταιρεία της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners, επισημαίνοντας ότι αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της Πειραιώς, ενισχύοντας τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, ενώ θα συμπληρώσει το εύρος των προϊόντων μας, καλύπτοντας όλο το φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών πελατειακών λύσεων.

Η Τράπεζα Πειραιώς προτίθεται να επιδιώξει την ταξινόμησή της ως χρηματοοικονομικού ομίλου και την εφαρμογή του εποπτικού μηχανισμού του άρθρου 49 του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, σε σχέση με την εποπτική μεταχείριση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Ασφαλιστικής η οποία, εάν επιτευχθεί, θα ενισχύσει περαιτέρω το CET1 κεφαλαιακό δείκτη κατά περίπου 50 μονάδες βάσης, πρόσθεσε.

