CNBC: Περικοπές προσωπικού ενόψει paywall και νέας στρατηγικής

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNBC προχωρά σε αναδιάρθρωση της αίθουσας σύνταξης, ενοποιώντας τις τηλεοπτικές και ψηφιακές του δραστηριότητες, με την κίνηση αυτή να οδηγεί σε σχεδόν δώδεκα απολύσεις, μεταξύ των οποίων και σ' αυτή του διευθυντή σύνταξης της ιστοσελίδας, Jeff McCracken, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Οι περικοπές εντάσσονται σε ευρύτερη αναδιοργάνωση υπό τον αρχισυντάκτη David Cho, καθώς το CNBC ετοιμάζεται να εισαγάγει συνδρομητικό «τείχος πληρωμής» στην ιστοσελίδα του.

Οι πηγές ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς οι πληροφορίες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.

Εκπρόσωπος του CNBC ανέφερε σε ανακοίνωση ότι «οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σήμερα αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση της δομής της αίθουσας σύνταξης με τις μελλοντικές ανάγκες και δεν προκύπτουν εξαιτίας αναγκαιότητας για περικοπής κόστους».

Πρόσθεσε δε, ότι το δίκτυο αναμένει να προσλάβει περισσότερους από 40 νέους εργαζόμενους στον τομέα της σύνταξης μέσα στον επόμενο χρόνο, σε τηλεόραση, ψηφιακά μέσα και πλατφόρμες απευθείας προς τον καταναλωτή.

Το CNBC συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή καλωδιακά δίκτυα, χάρη στη ζωντανή κάλυψη των αγορών και των διεθνών επιχειρηματικών εξελίξεων.

Οι απολύσεις έρχονται λίγες εβδομάδες μετά την απόσχιση της μητρικής εταιρείας Versant Media από την Comcast. Η Versant εισήχθη στο Nasdaq τον Ιανουάριο και η μετοχή της έχει υποχωρήσει πάνω από 30% מאז τότε.

Πέραν του CNBC, η Versant κατέχει επίσης καλωδιακά δίκτυα όπως τα USA Network, MSNBC και Oxygen, καθώς και ψηφιακές πλατφόρμες όπως οι Fandango και Rotten Tomatoes.

