Η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας Naftogaz, θα παραδώσει για πρώτη φορά αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) στην Ουκρανία μέσω του τερματικού σταθμού της Κλαϊπέντα, ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη.

«Ο όμιλος Naftogaz, σε συνεργασία με τον κρατικό όμιλο ενέργειας της Λιθουανίας Ignitis Group, εξασφάλισε την προμήθεια 90 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου», ανέφερε η Naftogaz σε δήλωσή της, όπως σημειώνει το Reuters.

«Το φυσικό αέριο θα παραδοθεί μέσω του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κλαϊπέντα (Λιθουανία), με την Naftogaz να οργανώνει ανεξάρτητα τη μεταφορά στην Ουκρανία», σημειώνεται.

Πηγή: skai.gr

