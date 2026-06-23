Νεκρός 60χρονος σε τροχαίο στη Βέροια, τραυματίας η 64χρονη αδελφή του

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ, στη Βέροια, όταν -υπό άγνωστες συνθήκες- Ι.Χ. αυτοκίνητο με οδηγό 60χρονο και συνεπιβάτιδα την 64χρονη αδελφή του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοιχίο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο επιβαίνοντες και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Λίγο αργότερα, ο 60χρονος κατέληξε, ενώ η 64χρονη παραμένει σε νοσηλεία.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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