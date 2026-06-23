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Σαμαράς για ρύθμιση ΥΠΕΘΟ: Γιατί εξαιρούνται δανειολήπτες που η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απωλέσθηκε

«Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική» σημειώνει στη δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς

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αντώνης σαμαράς

«Η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία για τους δανειολήπτες δικαιώνει την προ ημερών παρέμβασή μου, για την ανάγκη της άμεσης εφαρμογής των αποφάσεων της δικαιοσύνης δίχως καθυστέρηση και δεύτερες σκέψεις» σημειώνει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Ωστόσο, προσθέτει, «δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απωλέσθηκε στο μεταξύ. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Στην πολιτική το αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αντώνης Σαμαράς
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