Eurobank: Στο 1,412 δισ. ευρώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη το 2025

Ισχυρή οργανική ανάπτυξη, με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 1,412 δισ. ευρώ, αλλά και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια εμφάνισε στη χρήση 2025 η Eurobank.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 1,7% σε €2.549 εκατ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 25 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 2,48%, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ (το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ μειώθηκε σε 2,26% το 2025, έναντι με 3,73% το 2024).

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 15,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €770 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου και της Διαχείρισης Περιουσίας και των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες μετά την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance, και αντιστοιχούσαν σε 75 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,6% σε €3.319 εκατ. και τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 4,0% σε ετήσια βάση σε €3.372 εκατ.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 17,4% σε €1.258 εκατ. Οι δείκτες κόστους – οργανικών εσόδων και κόστους – συνολικών εσόδων διαμορφώθηκαν σε 37,9% και 37,3% αντίστοιχα το 2025.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 1,9% σε €2.061 εκατ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 2,6% σε €2.114 εκατ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 3,6% σε €308 εκατ. και αντιστοιχούσαν σε 59 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 1,6% σε €1.753 εκατ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1.412 εκατ., μειωμένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη μειώθηκαν σε €1.362 εκατ. και συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους €27 εκατ. στην Ελληνική Τράπεζα, την αρνητική υπεραξία ύψους €58 εκατ. από την εξαγορά της CNP Cyprus Insurance και εισφορά σε κυβερνητικά έργα ύψους €19 εκατ. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,37 και 16,0% αντίστοιχα.

Tα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,5% σε €741 εκατ. το 2025 και συνεισέφεραν 52,5% στην κερδοφορία του Ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην Κύπρο ενισχύθηκαν κατά 1,4% σε ετήσια βάση σε €491 εκατ. και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 8,0% σε ετήσια βάση σε €224 εκατ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μειώθηκε σε 2,6% και ο δείκτης κάλυψης των NPEs αυξήθηκε σε 95,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 20,0% και 15,6% αντίστοιχα. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €2,49, αυξημένα κατά 7,8% σε ετήσια βάση.

To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €108,0 δισ., εκ των οποίων €62,8 δισ. στην Ελλάδα, €28,7 δισ. στην Κύπρο και €13,6 δισ. στη Βουλγαρία.

Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €5,3 δισ. το 2025, εκ των οποίων €3,8 δισ. στην Ελλάδα και €1,6 δισ. στο εξωτερικό. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €56,0 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025, εκ των οποίων €37,3 δισ. στην Ελλάδα, €8,8 δισ. στην Κύπρο και €8,9 δισ. στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €34,3 δισ., τα στεγαστικά σε €12,9 δισ. και τα καταναλωτικά σε €4,8 δισ.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €4,1 δισ. το 2025. Τα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε €82,7 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025, εκ των οποίων €45,2 δισ. στην Ελλάδα, €23,9 δισ. στην Κύπρο και €11,0 δισ. στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66,1% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 172,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €9,9 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών ενισχύθηκε κατά 12% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €14,5 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Φωκίων Καραβίας: Ξεπεράσαμε τους στόχους που είχαμε θέσει για το έτος

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Tο 2025, ξεπεράσαμε όλους τους στόχους που είχαμε θέσει για το έτος, επιτυγχάνοντας ισχυρή οργανική ανάπτυξη σε δάνεια, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €5,3 δισ., οι καταθέσεις άνω των €4 δισ. και τα κεφάλαια υπό διαχείριση κατά 30%.

Οι στρατηγικές μας πρωτοβουλίες μας είχαν αξιοσημείωτο αποτύπωμα: ενισχύσαμε τη θέση μας στην Κύπρο μέσω της νομικής συγχώνευσης των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών μας. Περαιτέρω, η απόκτηση της Eurolife ενδυναμώνει τις δραστηριότητες μας στην Ελλάδα. Οι κινήσεις αυτές συνάδουν πλήρως με τη στρατηγική μας για διαφοροποίηση των εσόδων μας τόσο γεωγραφικά, όσο και ανά δραστηριότητα στους τομείς της τραπεζικής, των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας.

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,37, εκ των οποίων τα μισά περίπου προήλθαν από τις δραστηριότητές μας εκτός Ελλάδος. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε στο 16%, υπερβαίνοντας τις αρχικές μας εκτιμήσεις. Τέλος, διανέμουμε στους μετόχους μας το 55% των κερδών.

Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα μας επιτρέπουν να αναλάβουμε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επεκτείνουμε την πρωτοβουλία μας για το Δημογραφικό, ενισχύουμε τον κορυφαίο επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων EGG και συνεισφέρουμε σημαντικά στην ανακαίνιση των δημόσιων σχολείων στην Ελλάδα. Επιπλέον, προβαίνουμε σε κοινωνικές δράσεις σε Βουλγαρία και Κύπρο.

Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις προοπτικές του περιφερειακού τραπεζικού μας μοντέλου, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στο 3-ετές επιχειρηματικό μας πλάνο για το 2026-2028. Στους παράγοντες ανάπτυξης εργασιών περιλαμβάνονται η πιστωτική επέκταση κατά περίπου 8% ετησίως, η περαιτέρω αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων, οι συνέργειες από την ισχυρή μας παρουσία στην Κύπρο, οι προοπτικές που προκύπτουν από την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη και η εξαγορά της Eurolife. Αναμένουμε μια μέση ετήσια αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή κατά 10% και τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων να ενισχύεται σε 17% έως το 2028.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους μας για τη δέσμευση τους και την ομαδική τους εργασία, τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους και τους μετόχους μας για τη διαχρονική υποστήριξή τους».

Επιχειρηματικό πλάνο 2026-2028

Σε ένα περιβάλλον σχετικά σταθερών επιτοκίων, η Eurobank στοχεύει την αύξηση της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον σε περίπου 17% το 2028, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή και σε μια αύξηση κατά 50% της σωρευτικής διανομής κερδών για την περίοδο 2026- 2028, έναντι της αντίστοιχης διανομής για την περίοδο 2023-2025.

Η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από την οργανική αύξηση των χορηγήσεων (σωρευτική ετήσια μεταβολή +7,5% περίπου), από τα οφέλη και τις συνέργειες από την ηγετική θέση στην Κύπρο, από την εξαγορά της Eurolife και την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών στη Διαχείριση Περιουσίας (σωρευτική ετήσια μεταβολή κατά περίπου +16% των υπό διαχείριση κεφαλαίων).

Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι της περιόδου 2026-2028 έχουν ως εξής:

Δείτε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank ΕΔΩ.

