Σε εκατοντάδες συλλήψεις προχώρησαν την Τρίτη οι αρχές στην Άγκυρα, λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν 209 άτομα με υποψίες για διασυνδέσεις με εξτρεμιστικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης του Ισλαμικού Κράτους (ISIS).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συμμετάσχει με άλλους ηγέτες της Βορειοανατολικής συμμαχίας στην τουρκική πρωτεύουσα για τη Σύνοδο Κορυφής στις 7-8 Ιουλίου.

Όπως υπενθυμίζει το AP, η Τουρκία σχεδιάζει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για τη Σύνοδο, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης διαδηλώσεων και του περιορισμού της πρόσβασης σε δρόμους που οδηγούν σε αεροδρόμια, καθώς και της σφράγισης ολόκληρων περιοχών γύρω από τον χώρο της συνόδου κορυφής και τα ξενοδοχεία που φιλοξενούν αντιπροσωπείες.

Η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια και οι αρχές πραγματοποιούν τακτικά επιδρομές ασφαλείας. Τον περασμένο μήνα, οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν 324 άτομα ύποπτα για διασυνδέσεις με το ISIS σε μια πανεθνική επιχείρηση.

Νωρίς σήμερα το πρωί, Τούρκοι εισαγγελείς εξέδωσαν εντάλματα κράτησης για 241 υπόπτους και 209 από αυτούς στη συνέχεια συνελήφθησαν σε επιδρομές της αστυνομίας και της χωροφυλακής γύρω από την Αγκυρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του γενικού εισαγγελέα. Οι επιδρομές ήταν ακόμη σε εξέλιξη αργότερα την Τρίτη για τη σύλληψη των υπόλοιπων υπόπτων.

Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν 56 φερόμενοι ως μαχητές του Ισλαμικού Κράτους και 35 μέλη του Επαναστατικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Κόμματος/Μετώπου, μιας ακροαριστερής ομάδας γνωστής για ένοπλες επιθέσεις και δολοφονίες στην Τουρκία.

Το ISIS έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες θανατηφόρες επιθέσεις στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της ένοπλης επίθεσης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2017 σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Κωνσταντινούπολη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 39 άτομα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.